جشن بزرگ کتاب برای کودکان و نوجوانان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صفی الله رمضانخانی گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی و با توجه به اینکه اصلی ترین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنایی اعضا و مخاطبان با کتاب است، برنامه های مختلف و متنوعی متناسب با این هفته در دست اجرا است.

وی افزود: این اقدامات بمنظور ترویج فرهگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان و نیز بمنظور تجلیل از کتابخوانان برتر مراکز کانون در نظر گرفته شده است.

رمضانخانی یادآور شد: جشن کتاب روز چهارشنبه 25 آبان ماه برگزار می شود که در این جشن علاوه بر تجلیل از 36 کتابخوان برتر و اهدا لوح تقدیر و هدایا به انان برنامه های دیگری پیش بینی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه مربیان، شعرخوانی، مسابقه و سرگرمی و دعوت از نویسنده کودک و نوجوان و برگزاری نشست صمیمانه وی به همراه کودکان و نوجوانان را از دیگر برنامه نام برد.

این مسئول همچنین به اهدا کتاب به کودکان و نوجوانان روستاهای استان و اجرای برنامه های فرهنگی به شکل سیار برای آنان نیز در طول هفته کتاب اشاره کرد.