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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

آغاز برنامه زیارت دوره /

13 هزار و 886 حاجی ایرانی وارد مدینه شدند

13 هزار و 886 حاجی ایرانی وارد مدینه شدند

تعداد زائران ایرانی مدینه بعد در شهر پیامبر تا پایان امشب به 13 هزار و 886 نفر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، از سه شنبه هفته گذشته که ایام تشریق به پایان رسیده است، تاکنون حجاج ایرانی مدینه بعد، کاروان - کاروان در حال انتقال به مدینه منوره هستند.

تعداد این زائران تا پایان امروز شنبه به 13 هزار و 886 نفر افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه قرار است تا دوم آذرماه تمام حجاج ایرانی مدینه بعد وارد شهر پیامبر شوند.

براساس اعلام مسئولان در امور حج و زیارت، برای حجاج ایرانی مدینه بعد هم همچون مدینه قبل برنامه زیارت دوره از اماکن مقدس این شهر برنامه یک روزه درنظر گرفته شده است.

زیارت منطقه مباهله، شهدای حره، مساجد "ابوذر"، "شیخین یا الدرع"، "استراحه"، منطقه عمومی غزوه احد و منطقه غربی مدینه منوره شامل محل ورود اسرای کربلا، منطقه "وادی عقیل"، "ابیار علی" و منطقه"غزوه حمراء اسد" از جمله اماکنی است که در برنامه زیارت دوره هنرمندان قرار داشت.
 

کد مطلب 1458452

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