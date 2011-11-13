مصرف آب شهرهای بزرگ کشور 3 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دوم آبان ماه جاری مصرف آب شهرهای بزرگ ایران با 65/3 درصد کاهش در مقایسه با هفته پیش از آن به 79 میلیون و 362 هزار مترمکعب رسید.

بر پایه این گزارش، مصرف آب در شهرهای کرمانشاه، کرمان و ایلام در هفته مورد بررسی به ترتیب 2 میلیون و 486 هزار متر مکعب، 1 میلیون و 225 هزار مترمکعب و 557 هزار مترمکعب گزارش شده است.

همچنین در هفته گذشته مصرف آب شهروندان قم، زاهدان، اراک، یزد و کرج به ترتیب 1/12، 2، 53/5، 3/7 و 63/4 درصد کاهش یافت. در نقطه مقابل، مصرف آب شهروندان اهواز، آبادان، همدان، گرگان و بوشهر نیز به ترتیب 9/2، 07/0، 06/0 ، 04/0 و 11/0 درصد افزایش یافت.

مصرف آب شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز در هفته دوم آبان ماه به ترتیب 4 میلیون و 497 هزار مترمکعب، 5 میلیون و 825 هزار مترمکعب، 3 میلیون و 881 هزار مترمکعب و 6 میلیون و 188 هزار مترمکعب اعلام شده است.

گفتنی است، در هفته گذشته مصرف آب شهروندان تهران، بندرعباس و ایلام به ترتیب 50/4، 76/1 و 89/0 درصد کاهش یافت. مصرف آب شهرهای تهران، بندرعباس و ایلام در هفته گذشته به ترتیب 29 میلیون و 789 هزار مترمکعب، 1 میلیون و 950 هزار مترمکعب و 557 هزار مترمکعب اعلام شده است.