پایان عملیات اورژانس/ 23 مجروح به 5 بیمارستان کرج منتقل شدند

مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان عملیات اورژانس در حادثه انفجار ظهر امروز گفت: از مجموع 23 مجروح این حادثه هشت مصدوم به بیمارستان شریعتی کرج، یک مجروح با 60 درصد سوختگی به بیمارستان مدنی کرج، دو مجروح به بیمارستان البرز کرج، پنج مجروح به بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار و هفت مجروح به بیمارستان تامین اجتماعی شهریار منتقل شده اند، که دو تن از این مجروحان هم اکنون در اتاق عمل هستند.



کارشناس مسئول مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور اظهار داشت: از سوی مرکز رسیدگی به حوادث و فوریتهای پزشکی منطقه انفجار، ناوگانی با استعداد انتقال 100 مجروح به محل این حادثه اعزام شده بود که در نهایت 23 مجروح از این حادثه به مراکز درمانی کرج و شهریار منتقل شدند.



وی با اعلام اینکه کوچکترین مجروح این حادثه 25 ساله و بزرگترین مجروح 52 ساله بوده است گفت: ناوگان اورژانس در این حادثه شامل 23 آمبولانس، چهار اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه بالگرد بود.

