مجوز انتشار اوراق صکوک نفتی از بانک مرکزی اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی در نشست مشترک با پیمانکاران فازهای پارس جنوبی، گفت: پروژه های موجود در میدان مشترک پارس جنوبی در مجموع از مگا پروژه هایی بوده که برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت پیگیری برنامه زمان بندی فازهای گازی پارس جنوبی از اجرایی شدن ارائه بسته جدید تامین منابع مالی ارزی و ریالی به طرحهای متقاضی تسهیلات خبر داد و افزود: در حال حاضر مجوزهای لازم برای انتشار اوراق صکوک ریالی از بانک مرکزی اخذ شده است.

معاون وزیر نفت، افزود: با نهایی شدن اختصاص منابع مالی در هیات مدیره شرکت ملی نفت با اولویت پروژه های در دست ساخت این حوزه تا پایان سالجاری حدود 5 میلیارد دلار اعتبارات جدید به منظور سرعت در بهره گیری از فازهای این میدان مشترک تزریق خواهد شد.

قلعه بانی با تاکید بر اینکه سازندگان و پیمانکاران طرح توسعه فازهای پارس جنوبی باید ضمن ملاحظه مقررات مربوط به زمان بندی، کیفیت اجرای طرحها را به طور دقیق مورد توجه قرار دهند، بیان کرد: شرکت ملی نفت با تمرکز بر چالشهای اجرایی طرحها عمده ترین مشکلات پیمانکاران در مسیر توسعه پروژه ها را به زودی رفع خواهد کرد.

به گزارش مهر، برای سالجاری تزریق 16 میلیارد و 500 میلیون دلار منابع مالی و اعتباری به فازهای پارس جنوبی هدف گذاری شده است که در هفت ماهه نخست امسال حدود هفت میلیارد و 600 میلیون دلار از این منابع نهایی به طرحهای مختلف گازی تزریق شده است.



از سوی دیگر پیش بینی می شود به زودی انتشار معادل پنج میلیارد دلار اوراق مشارکت به تدریج آغاز شود که مجوزهای لازم برای انتشار این اوراق از بانک مرکزی اخذ شده است.



کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور خرداد ماه سال گذشته استفاده 29 میلیارد و 480 میلیون دلاری از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای توسعه پارس جنوبی را به وزارت نفت ابلاغ کرده بود.



خرداد ماه سال گذشته قرارداد 8 فاز پارس جنوبی به ارزش تقریبی 21 میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی امضا شده بود که با توسعه فازهای باقیمانده پیش بینی شد تا سال 1392 میزان برداشت گاز ایران با شریک قطری برابر شود.



پیش بینی می شود با توسعه 29 فاز پارس جنوبی روزانه 300 میلیون دلار درآمد نصیب اقتصاد ملی شود که این درآمد چندین برابر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ایران است.