هشت روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بعد از ظهر در مراسم افتتاح پروژه های گاز رسانی روستاهای شهرستان قاین و بیرجند اظهارداشت: اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال برای گاز رسانی به روستاهای نوده، خنگ، مهمویی، گازار و ربخت از توابع شهرستان بیرجند هزینه شده است.

حسن افتخاری بیان کرد: با بهره برداری از پروژه گاز رسانی به روستای خنگ یک هزار و 500 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و زمینه اشتغال در رشته های مرتبط با گاز از جمله پتروشیمی دراین روستاها فراهم شده است.

30 روستای استان گاز رسانی شد/ خراسان جنوبی رتبه اول کشور در مصرف بهینه گاز را دارد

وی با بیان اینکه تا کنون 30 روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار شده اند، افزود: از این تعداد 16 روستا در شهرستان است و شرکت گاز آمادگی دارد گاز طبیعی مورد نیاز را در روستاهای دیگر این شهرستان تامین کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: سهم گاز طبیعی در سبد مصرفی استان به 63 در صد رسیده و در مقایسه با سال قبل 13در صد رشد داشته است.

افتخاری ادامه داد: خراسان جنوبی در زمینه مصرفه بهینه گاز رتبه اول را در سطح کشور داشته و تاکنون هیچ حادثه ای در زمینه حوادث گازی و مرگ در اثر مسمومیت گازی در استان به رخ نداده است.

وی خواستار صرفه جویی در مصرف گاز از سوی مشترکین شد و ادامه داد: لوله کشی گاز برای گازرسانی به منازل روستایی پس از انجام کار کارشناسی بر روی ساختمان ها صورت خواهد گرفت.

51 درصد روستاهای قاین از نعمت گاز برخوردارند

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی همچنین در مراسم افتتاح پروژه های گاز رسانی روستاهای قاین تصریح کرد: 51 درصد از روستاهای شهرستان قاین از نعمت گاز بهره مند هستند و این نسبت از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

افتخاری از وجود شش جایگاه فعال CNG در شهرستان قاین خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای استان خراسان جنوبی هزینه شده است.

وی به پروژه گازرسانی روستای عباس آباد دشت قاین اشاره کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه هزار و 350 خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.

فرماندار بیرجند نیز در این جلسه اظهار داشت: گاز رسانی به روستاهای شهرستان بیرجند با گذشت مدت زمانی کمتر از یک سال صورت گرفته و این امر نشان از سخت کوشی مسئولان در زمینه خدمت رسانی به قشر روستایی دارد.

محمدعلی قاسم زاده نداف افزود: گازرسانی به روستاها علاوه بر جلوگیری از امر مهاجرت روستاییان زمینه های اشتغالزایی را در مشاغل مرتبط با گاز در روستاها فراهم می کند.

فرماندار شهرستان بیرجند خدمت رسانی به مردم را از اولویتهای اساسی نظام عنوان کرد و گفت: مسئولان باید تلاش بیشتری در راستای تحقق مطالبات مردمی انجام دهند.

قاسم زاده نداف ادامه داد: مردم باید در استفاده از گاز علاوه بر رعایت نکات ایمنی مصرف بهینه را نیز رعایت کنند تااز افزایش هزینه های مصرف جلوگیری شود.

وی یادآور شد: خدمت رسانی به مناطق محروم و افزایش رفاه روستاییان از اولویت های اصلی دولت نهم و دهم در قبال مردم است.