روزانه 6 شهروند بر اثر سوختگی می میرند

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال مرگهای ناشی از سوختگی در کشور 10.8 درصد کاهش یافت و از هزار و 201 مورد در نیمه اول سال گذشته به هزار و 71 مورد در سال جاری رسید.

بر این اساس در نیمه اول سال جاری هزار و 71 نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 528 نفر زن و 543 نفر مرد بوده اند.

بر اساس این گزارش بیشترین موارد سوختگی طی این مدت در استانهای تهران با 150 و خوزستان با 106 نفر ثبت شده و در کمترین‌ها نیز در استان سمنان هیچ مورد سوختگی گزارش نشده است.

همچنین در نیمه اول امسال، فروردین نسبت به ماههای دیگر با 202 نفر (116 نفر زن، 86 نفر مرد) بیشترین مرگ ناشی از سوختگی را داشته است. در سایر ماه ها نیز به ترتیب در اردیبهشت ماه، 192 نفر (86 نفر زن، 106نفر مرد)، تیر 189 نفر (97 نفر زن، 92 نفر مرد)، مرداد 173 نفر، (81 نفر زن، 92 نفر مرد)، خرداد 158 نفر، (73 نفر زن، 85 نفر مرد) و در شهریور 157 نفر (75 نفر زن، 82 نفر مرد) مرگ ناشی از سوختگی در کشور ثبت شده است.

گفتنی است طی سال گذشته در کشور دو هزار و 310 نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.