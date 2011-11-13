به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد کابینه رژیم اسرائیل امروز در نشست خود به بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران پرداخت.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی در این نشست در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم ادعا کرد گزارش اخیر صحت و درستی حرفهای دولتهای جهان از جمله اسرائیل درباره ایران و اینکه این کشور در حال توسعه سلاحهای هسته ای است، تایید کرد.



نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی که در بدترین وضعیت منطقه ای و بین المللی خود قرار دارد و اعتراضات صهیونیستهای غاصب علیه دولت وی، شرایط سختی را برای کابینه اش به وجود آورده است، مدعی شد جامعه بین المللی باید قبل از اینکه دیر شود، جلوی مسابقه تسلیحاتی ایران را بگیرد، چرا که این مسئله، همه را در معرض خطر قرار داده است.



خاطر نشان می شود جدیدترین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی منتشرشد که همچنان که پیش بینی می شد اتهامات بی سابقه ای در این گزارش نسبت به ایران روا داشته شده که مورد انتقاد بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.



در این گزارش ادعا شده که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه، انجام شده و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

درپی انتشار این گزارش، رسانه های غربی در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا برنامه هسته ای آن را نظامی جلوه دهند. در همین رابطه واشنگتن پست ادعا کرد که ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای خود حتی از دانشمندان خارجی کره شمالی و "عبدالقدیر خان" پدر بمب اتمی پاکستان کمک گرفته است.

اما با این وجود، برخی از پایگاه های اینترنتی از جمله "کانترپانچ" تلاش کردند تا در راستای وظیفه اطلاع رسانی خود حقایق را برملا کرده و از دسیسه های غرب علیه جمهوری اسلامی پرده بردارند. این پایگاه اینترنتی در گزارشی به قلم "گرث پورتر" روزنامه نگار آمریکایی نوشت : در گزارش اخیر "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران آمده است فردی به نام ویاچسلاو دانیلنکو دانشمند به اصطلاح اتمی روسیه به دولت ایران برای ساخت سیستم انفجاری که برای ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، کمک کرده است.

این پایگاه اینترنتی در ادامه نوشت : اما واقعیت این است که ویاچسلاو دانیلنکو دانمشند اتمی نبوده بلکه یک متخصص ارشد اوکراینی است که فعالیت اصلی وی بر روی پروژه هایی برای تولید الماس های ریز یا به اصطلاح نانو الماس است. با این افشاگری مشخص شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی و"دیوید آلبرایت" مدیرموسسه بین المللی علوم وامنیت در واشنگتن هرگز صحت ادعاهای ویاچسلاو دانیلنکو را بررسی نکرده اند.

این گزارش درحالی منتشر می شود که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها از همکاری شفاف این کشور با این نهاد بین المللی سخن گفته اند.

این گزارش درحالی منتشر می شود که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها از همکاری شفاف این کشور با این نهاد بین المللی سخن گفته اند.

از سوی دیگر این افشاگری مهم نشان داد اتهامات رسانه های غربی علیه ایران پوچ و بیهوده بوده و آژانس به وظایف خود عمل نکرده و تحت فشارهای آمریکا واروپا گزارشی را علیه برنامه هسته ای ایران منتشرکرده که البته با این رسوایی باید منتظر اثبات واهی بودن اتهامات بعدی علیه کشورمان باشیم.