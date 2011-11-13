به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد کابینه رژیم اسرائیل امروز در نشست خود به بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران پرداخت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی در این نشست در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم ادعا کرد گزارش اخیر صحت و درستی حرفهای دولتهای جهان از جمله اسرائیل درباره ایران و اینکه این کشور در حال توسعه سلاحهای هسته ای است، تایید کرد.
نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی که در بدترین وضعیت منطقه ای و بین المللی خود قرار دارد و اعتراضات صهیونیستهای غاصب علیه دولت وی، شرایط سختی را برای کابینه اش به وجود آورده است، مدعی شد جامعه بین المللی باید قبل از اینکه دیر شود، جلوی مسابقه تسلیحاتی ایران را بگیرد، چرا که این مسئله، همه را در معرض خطر قرار داده است.
خاطر نشان می شود جدیدترین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی منتشرشد که همچنان که پیش بینی می شد اتهامات بی سابقه ای در این گزارش نسبت به ایران روا داشته شده که مورد انتقاد بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.
در این گزارش ادعا شده که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه، انجام شده و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.
گمراه سازی به سبک اشغالگران/
نشست ویژه صهیونیستها درباره ایران / ادعای جالب نتانیاهو درباره گزارش آمانو
کابینه رژیم صهیونیستی که امروز در نشستی به بررسی گزارش بی اساس مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران پرداخت، در تلاش برای فریب افکار عمومی از صدها کلاهک هسته ای این رژیم مدعی شد این گزارش صحت ادعاهای تل آویو را اثبات کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد کابینه رژیم اسرائیل امروز در نشست خود به بررسی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران پرداخت.
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