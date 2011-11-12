غدیر نقطه کمال اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر قهرمان رشید عصر شنبه در جمع مردم عباس آباد دشت از توابع شهرستان قاین، غدیر را روز امت اسلامی دانست و اظهارداشت: عید غدیراختصاص به شیعیان ندارد بلکه روز اکمال نعمت برتمامی بشریت است واختصاصی کردن آن برای شیعه نشانه کج فهمی است.

وی غدیر را مستند ترین واقعه اسلام عنوان کرد و بیان داشت: علمای اهل سنت واقعه غدیر را واقعه صحیح می خوانند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: عید غدیر ادامه نبوت پیامبران الهی بوده وتبلیغ واقعه غدیر بزرگترین وظیفه مبلغان دین در سراسر جهان است.

رشید با بیان این که غدیر شناسی نقطه اوج امام شناسی است، گفت: چکیده رسالت پیامبر در واقعه غدیر نهفته است.

وی ادامه داد: جنبش بیداری اسلامی تبلوری از رسالت امام علی (ع) در روز غدیر است و مبارزه با ظلم از اولویت های اصلی برگزیده شدن امام علی(ع) به جانشینی پیامبراست.

استاندار خراسان جنوبی یادآوشد: بزرگداشت غدیر وظیفه هر مسلمان ولایی بوده و مسلمانان در این زمینه باید از تفرقه پرهیز کنند.