دکتر رضا جاگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی در تهران تغییر ماهیت داده است گفت: به عنوان مثال تکدی گری از بزرگسال به کودکان و از مردان به زنان منتقل شده و این نوعی تغییر در سن و جنسیت متکدیان پایتخت است.

وی یکی از مهمترین دلایل افزایش تکدی گری در پایتخت را وجود مافیای قدرتمند و هوشمند در سطح تهران عنوان کرد و افزود: مافیا به تمامی قوانین و راهکارهای فرار از قانون آگاهند و مدیریت صحیح و بدون نقص آنها موجب شده تا متکدیان به صورت سازمان یافته در شبکه های مافیایی اقدام به کسب درآمد کنند.

تکدی گری در تهران شبانه روزی شد

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که چگونه به این مهم پی بردید که متکدیان تحت شبکه مافیا تکدی گری می کنند گفت: وقتی که در زمان جمع آوری متکدیان چند موتور سوار خودروهای ما را تعقیب می کنند، وقتی که گروهی حاضرند با پرداخت پول متکدیان جمع آوری شده را قبل از رسیدن به مراکز رها کنند، وقتی که قبل از حضور ماموران متکدیان آگاه می شوند، وقتی که متکدیان هر چند ساعت یکبار پولهای خود را به مسئول جمع آوری پول در باند تحویل می دهند، وقتی که متکدیان راس ساعت خاص در محل مربوطه با خودرو یا موتورسیکلت حاضر می شوند همه و همه نشان دهنده یک شبکه فعال مافیایی در تهران است.

وی افزود: این شبکه آنقدر بزرگ و قدرتمند شده که دیگر تکدی گری در تهران همانند سرویس BRT شبانه روزی شده است. یعنی اینکه شبکه های مافیایی حتی شیفت شب را هم در دستور کار خود قرار داده اند.

سرعت عمل قضات بالاست ولی قوانین ضعیف هستند

دکتر جاگیری در پاسخ به اینکه آیا از عملکرد قضات متمرکز در مراکز جمع آوری متکدیان راضی هستید گفت: هم اکنون دو قاضی در مراکز ما به صورت ثابت فعال هستند و بر اساس مواد قانونی 712 و 713 قانون مجازات اسلامی احکام را صادر می کنند. سرعت عمل قضات در رسیدگی به پرونده بسیار بالاست ولی در این میان خلاء قانونی بسیار مشهود است چرا که اگر متکدی دستفروشی کند دیگر دست و بال قاضی بسته است.

شهروندان تهران بزرگترین مقصر در افزایش متکدیان

وی افزود: نهایت احکام جریمه نقدی است و متکدیان با پرداخت جریمه باز به سطح شهر باز می گردند. شاید بتوان اینگونه راحت گفت که مقصر اصلی در افزایش متکدیان تهران و تقویت مافیا خود شهروندان تهران هستند که با کمکهای نقدی خود جیب آنها را پر پول کرده و کلی هم هزینه برای شهرداری و بیت المال به همراه دارند.

پولهای متکدیان به حساب خزانه واریز می شود

این مقام مسئول در خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه روزانه 30 تا 40 متکدی از سطح شهر تهران جمع آوری می شود گفت: پولهایی که همراه متکدیان است به عنوان جریمه به حساب خزانه دولت واریز می شود.

درآمد 60 میلیونی گداهای تهرانی

وی افزود: در تهران متکدیانی داریم که روزانه حدود 2 تا 3 میلیون تومان درآمد دارند. یکبار از یکی از متکدیان پس از جمع آوری حدود 530 هزار تومان پول گرفتیم که خودش اعتراف کرد که این مبلغ تنها برای 3 ساعت کار بوده است. این بدان معناست که تهرانیها به متکدیان خیلی پول می دهند.

پاسخ نه متکدیان تهرانی به اشتغال/ 75 درصد از گداهای تهرانی وضعیت عالی جسمی و روحی دارند

معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه آیا تیمهای مشاوره و مددکاری برای متکدیان جمع آوری شده بکار گرفته می شوند گفت: تیمهای ما با متکدیان گفتگو می کنند که در نتیجه این مشاوره ها مشخص شده است گروهی از متکدیان به دلیل نیاز مالی، گروهی به عنوان شغل و بخش زیادی هم به این کار عادت کرده اند. همچنین بررسیها نشان داده است که 75 درصد متکدیان تهرانی از وضعیت جسمی و روحی عالی برخوردارند. حتی ما به بسیاری از آنها پیشنهاد شغل داده ایم ولی آنها نپذیرفتند.

نهادهای مسئول برای شناسایی و مقابله با بندهای تکدی گری وارد نشده اند

دکتر جاگیری با انتقاد از تعلل و بی خیالی برخی از سازمانهای عضو ستاد ساماندهی متکدیان تهرانی گفت: ما چندین سال است می گوئیم باندها و مافیای تکدی گری در تهران فعال هستند و روز به روز قوی تر می شوند ولی هیچ عکس العملی از نهادهایی که انتظار داریم مشاهده نمی شود. در این چند سال اخیر هیچگونه خبری مبنی بر شناسایی و متلاشی شدن باندهای تکدی گری نشنیده و ندیده ایم که باید دستگاههای انتظامی و قضائی به طور جدی وارد شوند.

در بسیاری از موارد شاهد بودیم که متکدیان پس از آزادی به ماموران ما نیشخند می زنند که این نیشخند نوعی دهن کجی به مسئولان است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده