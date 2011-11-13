به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 22:30 دقیقه شب 26 تیرماه سال جاری روحانی جوانی به نام "علی خلیلی" در مسیر بازگشت از مراسم هیئت مولودی خوانی قائم آل محمد(عج) به همراه دو نفر از دانش آموزان که قصد رساندن آنها را به خانه شان داشت در چهارراه شهدا منطقه تهرانپارس با صحنه مزاحمت شنیع گروهی اراذل و اوباش مواجه می شود. این افراد که 6 نفر بودند در یک خودروی پراید و یک موتورسیکلت برای چند خانم ایجاد مزاحمت می کنند.

دو دانش آموز شاهد ماجرا می گویند: با اینکه آقای خلیلی به هیچ عنوان اهل درگیری نبوده ولی این حادثه به حدی زشت و خارج از تصور بود که وی برای جلوگیری از ادامه مزاحمتهای آنان مجبور به پیاده شدن از موتور شده است.

در این هنگام راکبان خودروی پراید با روحانی جوان درگیر شده و با ضربه چاقو شاهرگ وی را از ناحیه کتف و گردن می زنند.

دادستانی: منتظر گزارش پزشکی قانونی هستیم

پزشکی قانونی: گزارش را ارسال کردیم

امروز حدود 4 ماه از این حادثه می گذرد و دادستانی تهران به دلیل وضعیت نامطلوب طلبه مجروح پرونده را به دادگاه ارسال نکرده است. دادستانی تهران می گوید تا امروز هنوز گزارشی از سوی پزشکی قانونی به این مرجع قضائی ارسال نشده و منتظر گزارش سلامت علی خلیلی و همچنین درصد مجروحیت وی هستیم ولی دکتر بشیرنازپرور رئیس پزشکی قانونی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: گزارش نهایی پزشکی قانونی از وضعیت علی خلیلی مدتهاست که به دادستانی تهران ارسال شده است.

تشکیل دادگاه ضارب "علی خلیلی" 10 روزدیگر

در این مورد "علی خلیلی" طلبه آمر به معروف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک ماهی است که وضعیتم جسمانی من بهتر شده و می توانم کارهایم را انجام دهم و حتی در شهر تردد کنم. در تماس با دادستانی تهران آنها گفته اند 10 تا 12 روز دیگر دادگاهم برگزار می شود.

تلاش خانواده ضارب برای جلوگیری از حکم اشد مجازات برای "احسان"

همچنین یکی از اعضای خانواده ضارب علی خلیلی (احسان) در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده است که در این مدت تمامی 5 متهم پرونده که همراه ضارب در خودرو بوده اند به قید قرار وثیقه آزاد شدند.

برادر و خواهر ضارب می گویند: در چند باری که توانستم به ملاقات احسان بروم دائما گریه می کرد و می گفت اصلا باورم نمی‌شود این اتفاق افتاده است. انگار در آن لحظه من آدم دیگری بودم، نتوانستم بر عصبانیتم غلبه کنم.

این فرد در مورد شب حادثه گفت: احسان جوانی 19 ساله است که به گفته خودش در شب حادثه داخل یک پراید که دارای سیستمهای پیشرفته صدا بود همراه با یک موتورسیکلت در خیابان جولان می دادند که علی خلیلی همراه با سه نفر دیگر سوار بر موتور سیکلت کنار خودرو آمدند و گفتند: شما حال عادی ندارید و صدای ضبطتان خیلی زیاد است.

وی افزود: احسان بارها گفته است پس از توقف خودرو نفهمیدم چطور درگیری و نزاع شکل گرفت و من به دلیل عصبانیت از داخل خودرو چاقویی را برداشتم تا علی خلیلی را بترسانم که منجر به این حادثه شد.