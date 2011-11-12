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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

مسئولان گلستان از نایب قهرمان کاراته جهان تجلیل کردند

مسئولان گلستان از نایب قهرمان کاراته جهان تجلیل کردند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مسئولان ورزش گلستان از مهران قربانعلی پور نایب قهرمان کاراته کای علی آبادی تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و امور جوانان گلستان عصر شنبه به همراه جمعی از مسئولان با حضور در منزل این قهرمان از وی تجلیل کردند.

مدیرکل ورزش و امورجوانان گلستان در این مراسم گفت: قربانعلی پور از افتخارات استان بوده و باید از پیشگامان عرصه ورزشی حمایت کرد.

اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز گفت: برنامه ریزی و حمایت از جوانان و نخبگان سرلوحه کاری دولت و مجلس قرار دارد.

مهران قربانعلی پور اهل روستای مزرعه کتول است و دوهفته قبل اولین مدال نقره زیر 21 سال ایران را در مسابقات جهانی مالزی کسب کرده است.

شهرستان علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1458483

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