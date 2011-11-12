همایش هم اندیشی نخبگان جوان با استاندار کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام کریمی با بیان این مطلب اظهار داشت: این همایش برای نخستین بار در استان و با هدف استفاده از نظرات و پیشنهادات جوانان و فرهیختگان نخبه کردستانی در راستای تسریع در روند توسعه و عمران استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش بیش از 50 نفر از جوانان منتخب از دفتر بنیاد ملی نخبگان استان، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بسیج نخبگان استان و دیگر نهاد ها و موسسات علمی و پژوهشی کردستان حضور خواهند داشت و نظرات خود را با استاندار و دیگر مسئولان در میان می گذارند.

مشاور امور اجتماعی، فرهنگی و جوانان استاندار کردستان یادآور شد: جوانان کردستانی با توانایی های بی نظیر خود در عرصه علم و دانش همواره نقش مهم و ارزنده ای در توسعه علم و فن آوری در بسیاری از زمینه ها در کشور و استان کردستان داشته اند.

وی بیان کرد: هدف از برپایی این همایش شناسایی طرح های موثر این جوانان در مسیر توسعه استان، تبادل افکار و شناسایی قابلیت های فراوان آنها و هدایت این توانایی ها برای عملیاتی شدن در سطح استان کردستان است .