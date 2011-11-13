نگاه ویژه به ساخت مستندهای سیاسی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت عصر دیروز 21 آبان ماه با حضور جواد شمقدری معاون سینمایی، جمعی از مسئولان و هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن بر عهده فرزاد جمشیدی بود، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نماهنگی از برگزاری این دوره از جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت برای مدعوین پخش شد.

در ادامه شفیع آقامحمدیان دبیر جشنواره سینما حقیقت و مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: جا دارد از فیلمسازان، هنرمندان و اهالی رسانه برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره تشکر کنم. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تصمیم دارد فیلم‌های برگزیدگان این دوره از جشنواره را خریداری کند.

وی افزود: خوشحالم که فیلمسازان این جشنواره و مرکز گسترش سینمای مستند را مال خود دانستند تا این رویداد خوب برگزار شود.

آقامحمدیان با اشاره به مشکلاتی که در بخش بین‌المللی این جشنواره بوجود آمده بود گفت: برای برگزاری جشنواره ما زمان زیادی را صرف کردیم تا با کمترین نقص این رویداد برپا شود. از پایان جشنواره چهارم کار خود را آغاز کردیم و فراخوان ارسال آثار را به داخل و خارج از کشور ارائه کردیم. در همین راستا به طور مستقیم و غیر مستقیم با فیلمسازان و پخش‌کنندگان آثار وارد مذاکره شدیم.

وی بیان کرد: پس از ارسال فراخوان 400 فیلم از 57 کشور به دست ما رسید که از میان آنها 23 اثر به بخش مسابقه راه یافت و قرار بود بقیه به صورت ویژه به نمایش در بیایند، اما بعد از اعلام اسامی راه یافته به بخش مسابقه دو فیلمساز خارجی از اینکه اثر خود در این جشنواره به نمایش در بیاید ابراز نارضایتی کردند.

شفیع آقامحمدیان ادامه داد: اما ما سریع تصمیم گرفتیم آثاری را جایگزین آنها کنیم. البته شبکه بی بی سی فارسی برنامه‌های متعددی را در ارتباط با حضور نداشتن این دو فیلم پخش کرد و ابراز داشت اگر فیلم‌های خارجی به این جشنواره ارسال نشود تعطیل خواهد شد. ما متوجه شدیم که آنها تصمیم دارند به نوعی جشنواره را تعطیل کنند، اما فیلمسازان ما با ورودشان این فتنه شوم را نقش بر آب کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: جا دارد از شمقدری معاون امور سینمایی تشکر و قدردانی کنم، زیرا ایشان در سفر بودند و ما با این مسئله روبرو شدیم. همان شبی که برگشتند جلسه‌ای را برگزار کردیم و به دستور وی اتاق فکری تشکیل شد و تصمیماتی در ارتباط با این بخش گرفتیم.

وی افزود: جا دارد چند نکته به فیلمسازان خارجی یادآور شدم. در ابتدا اینکه 9 ماه زمان صرف جمع آوری این فیلم‌ها کردیم و در ادامه ترجمه و زیرنویس آنها را انجام دادیم. هزینه رایت نیمی از فیلم‌های بخش مسابقه را پرداخت کردیم. چطور آنها در این 8 ماه برای خروج فیلمهایشان تصمیم نگرفتند و در این مدت اعلام نهایی این اقدام را انجام دادند. برای رایت فیلم‌ها قراردادی مابین ما نوشته شده اس ، فسخ این قرارداد کاری غیر قانونی است. با وجود این اتفاقات متوجه می‌شویم که یک جریان سیاسی پشت ماجرا است.

دبیر پنجمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت خاطرنشان کرد: چند فیلمساز این نکات را قبول کردند، اما آنها معتقد بودند علاقمندند فیلمهایشان در ایران پخش شود، اما در یک حرکت صنفی نسبت به خروج فیلم‌ها اقدام کردند. ما از یک پخش کننده 9 فیلم خریداری کرده بودیم و فقط دو فیلمساز قصد خارج کردن اثر خود را داشتند، 7 فیلمساز دیگر حرفی نزدند.

آقامحمدیان در پایان افزود: جا دارد از فیلمسازان و اهالی رسانه‌ها برای کمک در این شرایط قدردانی کنم. همچنین کمک‌های معاونت سینمایی نیز ما را در این راه یاری داد. گلایه‌ای نیز از فیلمسازان دارم که ترجیح می‌دهم در جای دیگری به غیر از این جشن آن را عنوان کنم.

در ادامه با حضور علی اعلایی، شفیع آقامحمدیان، محمود گبرلو، علی باقرزاده نمازی و حسین حقگو از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره تقدیر شد.

در بخش مستند جهاد اقتصادی از فیلم "بازگشت یک ناوشکن" نصیر درویش وند و "شهر پولکی" محسن خانجهانی تقدیر به عمل آمد و جایزه نقدی این بخش 10 میلیون ریال بود.

همچنین تندیس ویژه بخش جهادی اقتصادی به همراه 20 میلیون ریال به فیلم "تقویم توت فرنگی" عثمان محمدی اهدا شد.

در بخش زیست محیطی تندیس جشنواره به همراه 50 میلیون ریال به فیلم "گاندو" ساخته مازیار مشتاق گوهری اهدا شد.

لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال به فیلم "القوه" مرتضی مطوری و تندیس ویژه جنشواره به همراه 40 میلیون ریال به فیلم "عروسی عشایر" حسن قهرمانی در بخش مستند قوم شناسی اهدا شد.

در ادامه با حضور جواد شمقدری ، بهمن حبشی، محمد تقی فهیم و زهره یزدان پناه در بخش مستند تاریخ و تمدن لوح تقدیر به همراه 15 میلیون ریال به فیلم‌های "حماسه تیس" محمدعلی هاشم زهی و مهرا حسن نقاشی اهدا شد.

همچنین در این بخش جایزه بهترین پژوهش و تحقیق به ارد عطارپور و سعید ولی به همراه 20 میلیون ریال اهدا شد. فیلم "خلیج فارس" ساخته اردو عطارپور نیز تندیس ویژه این جشنواره به همراه 20 میلیون ریال دریافت کرد.

در بخش مستند پرتره از فیلم "هیچ بزرگ " احمد سید کشمیری تقدیر شد و 15 میلیون ریال به وی اهدا کردند. همچنین در این بخش فیلم "نویسنده بودن" مصطفی آل احمد تندیس ویژه به همراه 30 میلیون ریال دریافت کرد. در بخش مستند آزاد از فیلم "2.47" تقدیر شد و تندیس ویژه جشنواره به همراه 40 میلیون ریال به فیلم "مشتی اسماعیل" مهدی زمان پور کیاسری اهدا شد.

در ادامه این جشنواره جواد شمقدری معاون امور سینمایی با تسلیت به خاطر انفجار امروز در انبار مهمات گفت: این حادثه امروز به یاد می‌آورد که چه تلاش ها، زحمات و مجاهدت‌هایی برای این انقلاب انجام می‌شود که ما مدیون آنها هستیم. ما کشوری مستقل، عزیز و مترقی داریم که با کمک همه عزیزان بدست آمده است.

وی افزود: سینماگرانی که در پرتو انقلاب بوجود آمدند سهم خود را ادا کردند و توقع می‌رود بیشتر از این هم ادا کنند.

شمقدری ادامه داد: خود من با دیدن فیلم مستند "برای آزادی" ساخته حسین ترابی تحت تاثیر جادوی سینما قرار گرفتم و وارد این حوزه شدم. فیلم مستند به عقیده من جایگاه خوبی دارد. امروز در میان ما یکی از فیلمسازانی حضور دارد که از مهمترین سینماگران به شمار می‌آید. او، ابراهیم حاتمی کیا است.

وی گفت: حاتمی‌کیا یکی از مهمترین فیلمسازانی بود که در جمع داوران جشنواره سینما حقیقت امسال حضور داشت. برای رسیدن به هویت حاتمی‌کیا سه فاکتور لازم است. فاکتور اول و دوم خود وی است و سوم اینکه او در اتاق دربسته نمی‌نشیند تا تخیل خود را به نگارش درآورد. حاتمی کیا از درون جامعه سوژه را شکار می‌کند و در همین ارتباط سالها تحقیق و پژوهش می‌کند.

شمقدری تصریح کرد: مستندساز باید حقایق عالم را نشان دهد، زیرا این ابزار را در دست دارد. در معاونت سینمایی سالیان سال است که به مستند توجه ویژه نشان داده می شود. درهمین راستا تلاش کردیم سهم اعتبار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را افزایش دهیم. به مستندهای سیاسی نگاه ویژه داریم و همچنین بودجه‌ای را در این مرکز به پروژه‌های فاخر اختصاص دادیم.

معاونت امور سینمایی ادامه داد: در سازمان سینمایی که به زودی احداث خواهد شد می خواهیم ماموریت تولید فیلم‌های کوتاه و مستند را به مرکز گسترش سینمای مستند بدهیم. این موضوع می‌تواند به تخصصی‌تر شدن این حوزه کمک کند. من پیشتر فیلم‌های مستند زیاد می‌دیدم، چون ارزشمند است می دانم کوتاهی داشتیم که باید جبران کنیم.

وی افزود: بعد از جشنواره سینما حقیقت آقامحمدیان و همکارانش جلساتی برگزار خواهند کرد که خود من نیز در آن حضور پیدا می‌کنم تا بتوانیم از این طریق حوزه مستند را به شرایط مطلوب‌تری برسانیم. یک مستند ساز باید از ایده تا نمایش مورد حمایت معاونت سینمایی باشد.

شمقدری در پایان خاطرنشان کرد: از تمام کسانی که به این جشنواره فیلم ارائه کردند، تشکر می‌کنم. مردم هم باید به مستند اهمیت دهند، زیرا جایگاه ویژه‌ای دارد. ما باید برای نمایش این آثار در سینما تک و دانشگاهها برنامه‌هایی برگزار کنیم. با کمک شما سینمای مستند و جشنواره سینما حقیقت جایگاه پیدا می‌کند و شان آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ادامه این مراسم پس از اجرای قطعاتی از سوی گروه "رصتاک" با حضو شفیع آقامحمدیان، زهره مظاهری، ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا درستکار و رهبر قنبری ازبرگزیدگان بخش‌های دیگر این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

در بخش مستند دینی و آئینی فیلم "برد شیر" مهدی الیاسی به همراه 15 میلیون ریال تقدیر شد و همچنین تندیس ویژه جشنواره به همراه 35 میلیون ریال به فیلم "وقتی ابرها پائین می آیند" معین کریم الدینی اهدا شد.

در بخش مستند سیاسی 10 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر به فیلم "غزه 85 مایل" سعید صادقی و تندیس ویژه جشنواره به 40 میلیون ریال به "خوش آمدید به موگادیشو" عابدین مهدوی اهدا شد.

همچنین در بخش مستند جنگ از فیلم "نشانی " سیامک کاش آذر و مجید اسماعیلی به همراه 10 میلیون ریال تقدیر شد و تندیس ویژه این بخش به فیلم "روز به یاد ماندنی" ناصر نورانی به همراه 40 میلیون ریال اهدا شد.

در بخش مستند اجتماعی لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال به فیلم "گاودانه" علی فتح لایق زاده تقدیم شد و تندیس ویژه جشنواره به همراه 40 میلیون ریال به فیلم " یک آن" رایا نصیری اهدا شد.

در ادامه ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمساز سینمای ایران گفت: در یک جمله می‌توانم بگویم مستند دروازه طلایی برای ورود به سینمای اجتماعی است. کسی که حوصله کند و زمان بگذار به همراه تحقیق می‌تواند در سینمای داستانی نیز حرکتی انجام دهد. این ادب اگر تمرین شود قطعا فیلمساز موفق تر خواهد بود.

وی افزود: من در گذشته مستند زیاد می‌دیدم بعضی استانها در این حوزه پرقدرت حرکت می‌کنند مانند کردستان، آذربایجان و مازندران، اما بعضی دیگر از استانها نمی‌دانم چرا کمتر وارد این حوزه می شوند.

کارگردان فیلم "به رنگ ارغوان" با ذکر خاطره‌ای از مستندهایی درباره جنگ ادامه داد: دخالت هنرمندانه فیلمساز اگر به خوبی در فیلم دیده شود، حتی اگر بلند؛ باز هم ارزشمند است. زیرا ما با فرضیه از پیش تعیین شده‌ای روبرو نیستیم. باز هم تاکید می‌کنم دنیای سینمای مستند دروازه طلایی سینمای داستانی است.

در ادامه مراسم با حضور شمقدری، پورحسین، سجاد پور، فارسی و آقامحمدیان از حسین ترابی و فرهاد ورهرام تقدیر شد و یادمان ویژه به آنها اهدا کردند.

در پایان این مراسم نیز در بخش بهترین فیلم مستند کوتاه تندیس جشنواره به همراه 30 میلیون ریال به فیلم "عروسی عشایر" حسن قهرمانی، بهترین فیلم نیمه بلند به همراه 40 میلیون ریال به "مشهدی اسماعیل" مهدی زمانپور کیاسری و بهترین فیلم مستند بلند به همراه 50 میلیون ریال به فیلم "خلیج فارس" ارد عطارپور اهدا شد.