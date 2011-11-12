شمارش معکوس برای کناره گیری برلوسکنی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مخالفان نخست وزیر ایتالیا در انتظار نتیجه مذاکرات نمایندگان پارلمان این کشور به منظور کناره گیری هر چه سریعتر وی هستند.

بر این اساس با آغاز بررسی لایحه اصلاحات اقتصادی در پارلمان که از سوی دولت برلوسکنی ارائه شده، هزاران نفر از مردم ایتالیا با تجمع در خیابانهای رم در انتظار تصویب این لایحه و در نتیجه عملی شدن وعده برلوسکنی برای کناره گیری هستند.

نخست وزیر 75 ساله ایتالیا روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت تصویب لایحه مذکور بلافاصله از قدرت کناره گیری می کند. این در حالی است که با تصویب این طرح در مجلس سنای ایتالیا، مخالفان برلوسکنی در انتظار عملی شدن آخرین پیش شرط وی برای استعفا هستند.

انتظار می رود پس از تشکیل آخرین نشست کابینه ایتالیا با حضور سیلویو برلوسکنی در ساعات آینده، وی رسما استعفانامه خود را تقدیم "جیورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری این کشور کند. گفتنی است در حال حاضر"ماریو مونتی" اقتصاددان ایتالیایی به عنوان اصلی ترین گزینه جانشینی برلوسکنی به شمار می رود.