صنعت، معدن و تجارت 80 درصد اقتصاد یزد را پوشش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زارع عصر شنبه در نخستین جلسه شورای اداری و توجیهی ادغام صنعت و معدن و تجارت استان یزد، نقش این سازمان را اساسی دانست و اظهار داشت: 80 درصد اقتصاد استان یزد و 45 درصد اقتصاد ملی باید در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم بخورد.

وی با اشاره به ادغام این سازمان در استان یزد افزود: خوشبختانه در این مدت کوتاه ادغام، جزو محدود استانهایی بوده ایم که کمترین مشکل و دغدغه را داشتیم و این نشانه سلامت مجموعه و نقش والای کارکنان این سازمان است زیرا همگی برای خدمت به مردم کمر همت بسته ایم.

زارع هدف از ادغام را خروجی مثبت آن که همان خدمت به مردم است، دانست و افزود: در کشورهای مختلف هم به این شکل کار صنعت، معدن و تجارت در یک حوزه کلید می‌ خورد و بسیاری از کارها تسهیل شده زیرا در بسیاری مواقع هماهنگی ها با سختی انجام می شد اما اکنون امور مرتبط با صنعت و تجارت در یک وزارتخانه انجام می شود.

زارع بیان داشت: گر چه ادغامهای مختلفی صورت گرفته اما این ادغام متفاوت است به لحاظ اینکه بحث صنعت، معدن و بازرگانی درگیر است بنابراین پیاده ‌سازی این ادغام و دقت در ضوابط کار می‌ تواند تاثیر گذار باشد.

وی تاکید کرد: در این ادغام به لحاظ چارت تشکیلاتی با گذشته هیچ تفاوتی وجود ندارد بلکه دو سازمان در کنار هم قرار می ‌گیرند و در نهایت در جهت حفظ شرایط و موقعیت و نیروی انسانی گام بر می دارد.

زارع ضمن تقدیر از رئیس اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در استان ما بسیار کارآمد و همراه خوبی برای این مجموعه است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم اهداف صنعت، معدن و تجارت را دنبال کنیم، باید زمانی را صرف آماده‌ سازی و رشد علم و دانش برای حضور در این عرصه کنیم.