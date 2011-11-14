به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز سه شنبه با برگزاری 10 بازی در گروه‌های پنجگانه پیگیری می شود که یکی از آنها دیدار تیم‌های ملی فوتبال اندونزی و ایران است که از ساعت 15:30 در ورزشگاه "بانگ کارنو" شهر جاکارتا برگزار می شود.

پرقدرت در آزادی و متوسط در خارج از خانه

تیم ملی فوتبال کشورمان در چهار دیدار گذشته خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا تیمی پرقدرت و مهارناپذیر در دیدارهای خانگی و تیمی متوسط در خارج از خانه بوده است. ماحصل این فراز و نشیب کسب 2 پیروزی 3 بر صفر و 6 بر صفر در ورزشگاه آزادی مقابل اندونزی و بحرین و 2 تساوی یک بریک خارج از خانه مقابل قطر و بحرین بوده است. ملی پوشان فوتبال کشورمان با این کارنامه در اندونزی به دنبال اولین پیروزی خارج از خانه خود هستند تا شاید با سه امتیاز این دیدار گامی بلند به مرحله چهارم مسابقات بردارند.

مصاف با تیمی که حذف شده است

اندونزی یکی از پنج تیم آسیایی است که در پایان هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا شانس راهیابی به مرحله پنجم این رقابت‌ها را از دست داد. با این شرایط شاگردان کارلوس کی‌روش در دیدار عصر سه شنبه به مصاف تیمی می روند که از این به بعد برای اعاده حیثیت و البته کسب تجربه در دیدارهای مرحله انتخابی جام جهانی به میدان می رود.

یک بازی دیگر در غیاب ستاره‌ها

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی به دیدار اندونزی می رود که بازهم مهره‌های تاثیرگذاری چون علی کریمی و خسرو حیدری را در اختیار نخواهد داشت. تیم ملی در غیاب این دو مهره تاثیرگذار نمایش خوبی مقابل بحرین در منامه نداشت اما این انتظار وجود دارد که در مصاف با اندونزی نفرات جایگزین بهتر بازی کرده و زمینه ساز پیروزی "شاهزاده‌های پارسی" را فراهم آورند. به غیر از 2 بازیکن که از مصدومیت رنج می برند، تیم ملی بازیکن محروم و مصدومی ندارد. در اردوی تیم ملی حسین ماهینی، میلاد میداوودی، آندرانیک تیموریان، خسرو حیدری، مازیار زارع، هادی عقیلی و علی کریمی تک اخطاره و در خطر محرومیت از دیدارهای آتی هستند.

بررسی چگونگی صعود تیم ملی فوتبال ایران

در گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا تیم ملی فوتبال کشورمان با هشت امتیاز و تفاضل گل 9+ بالاتر از قطری ایستاده است که همین تعداد امتیاز دارد اما تفاضل گلش 5+ است. تیم ملی فوتبال کشورمان در صورت برتری مقابل اندونزی در آستانه صعود به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قرار می گیرد اما قطعی شدن صعودش بسته به نتیجه دیدار قطر - بحرین است که 2 ساعت پس از دیدار پایان اندونزی - ایران آغاز می شود.

حالت اول

اگر تیم ملی فوتبال کشورمان دیدار مقابل اندونزی را با پیروزی پشت سر بگذارد و از سوی دیگر قطر موفق به شکست بحرین شود و یا در مصاف خانگی با این تیم به نتیجه تساوی رضایت دهد، آن وقت شاگردان کی‌روش با 11 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر گروه E به مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا صعود می کند و بازی آخر ایران مقابل قطر تیم برتر گروه را مشخص خواهد کرد.

حالت دوم

در عین حال اگر تیم ملی فوتبال کشورمان موفق به شکست اندونزی شود و بحرین در خانه قطر به پیروزی برسد، آن وقت تیم ایران با 11 امتیاز صدرنشینی خود در گروه E را تداوم می بخشد و در یکقدمی صعود قرار می گیرد. تیم قطر فقط در صورتی می تواند جواز صعود به مرحله چهارم رقابت‌ها را بدست آورد که در بازی آخر با اختلاف زیاد در تهران تیم کشورمان را شکست دهد، چیزی که تقریبا بعید است.

حالت سوم

فوتبال ورزشی غیرقابل پیش بینی است و این احتمال وجود دارد که تیم کشورمان دیدار مقابل اندونزی را با شکست یا تساوی پشت سر بگذارد، در این صورت هر نتیجه‌ای در دیدار قطر - بحرین رقم بخورد تیم کی‌روش از رده دوم جدول گروه E پایین‌تر نخواهد آمد. در این حالت شکست قطر در تهران شرط صعود تیم کشورمان به مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا خواهد بود.

نهمین بازی تیم ملی ایران با هدایت کی‌روش و تداوم رکورد شکست ناپذیری

بازی مقابل اندونزی نهمین بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با هدایت کارلوس کی‌روش است. تیم ایران در هشت بازی گذشته 6 پیروزی کسب کرده و 2 بار به نتیجه تساوی رضایت داده است. در این هشت بازی تیم کشورمان 24 گل به ثمر رسانده و تنها دوبار دروازه‌اش باز شده است. در دیدارهای اخیر فقط یکبار و آنهم در بازی مقابل بحرین تیم کشورمان از حریف خود عقب افتاده است. این امیدواری وجود دارد که در مصاف با اندونزی رکورد شکست ناپذیری تیم کشورمان تداوم یابد.

ایران - اندونزی؛ از 45 سال پیش تا به امروز/ اندونزی تیم همیشه بازنده!

تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی از 45 سال پیش تا به امروز پنج بار با هم بازی کرده‌اند که طی آن اندونزیایی‌ها هیچ وقت موفق به شکست ملی پوشان فوتبال کشورمان نشده‌اند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی نخستین بار در تاریخ 16 دسامبر سال 1966 طی دیداری در چارچوب مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی تایلند باهم روبه‌رو شدند که در آن بازی تیم کشورمان با تک گل دقیقه 27 همایون بهزادی مقابل اندونزی به برتری رسید.

از آن تاریخ تا به امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی پنج بار با هم بازی کرده‌اند که طی آن تیم کشورمان صاحب چهار پیروزی شده و تنها یکبار به نتیجه تساوی مقابل اندونزیایی‌ها رضایت داده است. در پنج دیدار اخیر تیم‌های ایران و اندونزی، تیم کشورمان 12 گل به ثمر رسانده و تنها 2 گل دریافت کرده است. در زیر اشاره ای گذرا به دیدارهای ایران و اندونزی خواهیم داشت:

* بازی شماره یک : اندونزی صفر - ایران یک (بازی‌های آسیایی تایلند - 16/12/1966)

گل: همایون بهزادی (27)

بازی شماره 2: اندونزی 2 - ایران 2 (بازی‌های آسیایی تایلند - 10/12/1970)

گل‌ها: سوجیپتو (60) و آسه وادی (83) برای اندونزی و ابراهیم آشتیانی (37) و اصغر شرفی (77) برای ایران

بازی شماره 3: اندونزی صفر - ایران یک (مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا - 13/8/1984)

گل: ناصر محمدخانی (78)

بازی شماره 4: ایران 5 - اندونزی صفر (دیدار دوستانه - 26/5/2010 - ورزشگاه انقلاب کرج)

گل‌ها: فریدون زندی (54 و 89)، اندرو سیوانتو (20 - گل به خودی)، آرش برهانی (67) و محمدرضا خلعتبری (72)

بازی شماره 5: ایران 3 - اندونزی صفر (مقدماتی جام جهانی 2014 - 2/9/2011 - ورزشگاه آزادی)

گل‌ها: جواد نکونام (53 و 73) و آندرانیک تیموریان (86)

بازی شماره 6: اندونزی ؟ - ایران ؟ (مقدماتی جام جهانی 2014 - 15/11/2011 - ورزشگاه بانگ کارنو جاکارتا)

- برنامه دیدارهای هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 24/8/90

گروه A:

* سنگاپور - چین

* اردن - عراق

گروه B:

* لبنان - کره جنوبی

* کویت - امارات

گروه C:

* کره شمالی - ژاپن

* ازبکستان - تاجیکستان

گروه D:

* تایلند - استرالیا

* عربستان - عمان

گروه E:

* اندونزی - ایران

* قطر - بحرین