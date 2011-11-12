برنامه جدید جوانان مبارز / تظاهرات گسترده علیه آل سعود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، این جنبش با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در آخرین جمعه سال 1432 قمری(28 ذیحجه برابر چهارم آذرماه و 25 نوامبر) شد.

در این بیانیه آمده است : مقامات آل سعود همچنان به بازداشت گسترده آزادیخواهان و طرفداران کرامت و عدالت ادامه می دهند و باید تظاهراتی در آخرین جمعه ذیحجه برای آزادی همه زندانیان اعم از شیعی و سنی برگزار شود.

بیانیه فوق ذکر کرد: تلاش برای آزادی زندانیان یک وظیفه شرعی و انسانی است و شعار شرکت کنندگان در تظاهرات باید این باشد: تا زمان آزادی همه زندانیان ساکت نخواهیم نشست.