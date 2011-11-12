طرح ساماندهی محدوده قدمگاه امام رضا (ع) در اسلامیه تهیه شد

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ساماندهی محدوده قدمگاه شامل زائرسرا، سرویس بهداشتی، کف سازی و راه های دسترسی به قدمگاه است.

وی مبلغ هزینه شده برای ساماندهی محدوده قدمگاه علی ابن موسی الرضا (ع) اسلامیه را بالغ بر 100 میلیون ریال عنوان کرد.

کرباسی با بیان اینکه در صورت مشارکت دهیاری و ارگانهای ذیربط این طرح اجرایی خواهد شد، افزود: قدمگاه اسلامیه در کنار جاده تفت به دهشیر و در مرکز فراشاه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این بنا در سال 512 به امر گرشاسب بن علی دیلمی ساخته شده است، بیان داشت: دارا بودن سنگ تاریخی، کتیبه، تزئینات داخلی، گنبد آجری و محراب از ویژگیهای این بنای ارزشمند است.

کرباسی اظهار داشت: گنبد این قدمگاه به سوره مبارکه الفتح با؛ خط کوفی گلدار؛ مزین شده است و قرار گرفتن سنگ مرمر در داخل محراب قدمگاه در ابعاد 106 در 60 سبک هنر و معماری آن را بیشتر نمایان می‌ کند.

این قدمگاه در تاریخ 1354 و به شماره ثبتی 1094 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.