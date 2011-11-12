به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم این رقابت‌ها که با نام جام ولایت برگزار می شود، در گروه اول تیم خونه به خونه بابل روز دوشنبه در سالن "سید رسول حسینی" ساری میهمان پیشگامان آَسانسور مازندران است. روز سه شنبه آبفای زنجان پذیرای نفت تهران است و شهرداری ملایر استراحت دارد.

براساس این گزارش، در گروه دوم رقابت‌ها روز دوشنبه موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج (ع) سبزوار میهمان مجاهدان صنعت برق گلوگاه است،‌ نیروی زمینی ارتش در سالن زیتون تهران میزبان سایپای شمال خواهد بود و تله کابین گنجنامه همدان استراحت دارد. این مسابقات پس از اذان مغرب در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.



