استاندارد سازی کالاهای تولیدی فضای رقابتی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید عباسی صبح یکشنبه در جلسه شورای استاندارد ، نقش و جایگاه استاندارد در استان برای رسیدن به فضای رقابتی سالم در استاندارد را با اهمیت دانست و افزود : فضای رقابتی سالم و نگاهی متعالی در تولید کالاهای استاندارد حاکم است .

وی ایجاد پنجره واحد در سرمایه‌گذاری را نیز از اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در استان اعلام کرد و اظهار داشت : گمرک و اداره استاندارد نقش موثری در اجرای این امر داشته‌اند که در کیفیت کالا بسیار موثر است .

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: در خصوص مصوبات دور سوم سفر هیات دولت به استان مصوب شد که تمام کارخانه ها و واحدهای تولیدی تا پایان سال 89 به سیستم استاندارد سازی مجهز شوند که عملیاتی شده و تفاهمنامه بین معاونت برنامه ریزی و استاندارد منعقد شده است .

عباسی با اشاره به احداث و ساخت اداره استاندارد و آزمایشگاه شهرستان ابهر گفت : با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار برای ساخت و احداث اداره استاندارد ابهر اختصاص پیدا کند که 250 میلیون تومان از محل منابع استانی و 250 میلیون تومان از محل مرکز اختصاص می یابد و برای سال 91 اعتبار 15 میلیون تومانی محقق خواهد شد.

وی شهرستان ابهر را از شهرستانهای موثردر توسعه استان یاد کرد و گفت : بیشترین واحدهای تولیدی در این شهرستان است لذا باید فرآیند تسریع و استاندارد ابهر را باید فراهم کنیم که این امر در توسعه کیفی و استاندارد استان بسیار مفید خواهد بود

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان در ادامه گفت: در اعتبارات هزینه ای رشد 45 درصدی داشته ایم .

عباسی گفت : عملکرد مسئولان ذیربط استان در استاندارد سازی کالاها خوب بوده است لذا باید استاندارد، نظارت و کیفیت کالاها را در برنامه کاری خود قرار دهد که توجه به کیفیت کالا و خدمات توسعه استان را به دنبال دارد و فضای سالم و امنی را در جامعه ایجاد می کند .

