تفاهمنامه سه‌ جانبه برای ترویج فرهنگ زکات در یزد امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان یزد در مراسم انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت: پرداخت زکات طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.
حمید نصیری ادامه داد: طی شش ماه نخست سال گذشته در استان یزد دو میلیارد و 517 میلیون و 888 هزار ریال زکات جمع آوری شده بود که این میزان در شش ماه نخست سال جاری به دو میلیارد و 745 میلیون و 65 هزار ریال افزایش یافته است.
وی خواستار تلاش در راستای فرهنگ سازی امر الهی زکات در سطح استان یزد شد و افزود: با امضای این تفاهمنامه در آینده ای نزدیک شاهد تقویت فرهنگ زکات اعم از واجب و مستحبی خواهیم بود.
نصیری تاکید کرد: با این تفامنامه از امکانات سازمان جهاد کشاورزی برای جمعآوری و تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات بهره گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه در معرفی و شناساندن دامداران و کشاورزان از سوی سازمان جهاد کشاورزی کمک بسیاری خواهد کرد و از سوی دیگر دبیرخانه ستاد زکات کمکهای آموزشی و تبلیغی را در اختیار آنان قرار میدهد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی نیز در این مراسم اظهار داشت: این تفاهمنامه می تواند مبنای خوبی برای اجرا در سطح کشور باشد.
حجت الاسلام علی محمد سلطانی افزود: بر اساس استنباط قرآنی، پرداخت زکات آثار و برکات فراوانی در پی خواهد داشت.
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