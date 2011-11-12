تفاهمنامه سه‌ جانبه برای ترویج فرهنگ زکات در یزد امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان یزد در مراسم انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت: پرداخت زکات طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

حمید نصیری ادامه داد: طی شش ماه نخست سال گذشته در استان یزد دو میلیارد و 517 میلیون و 888 هزار ریال زکات جمع ‌آوری شده بود که این میزان در شش ماه نخست سال جاری به دو میلیارد و 745 میلیون و 65 هزار ریال افزایش یافته است .

وی خواستار تلاش در راستای فرهنگ ‌سازی امر الهی زکات در سطح استان یزد شد و افزود: با امضای این تفاهمنامه در آینده‌ ای نزدیک شاهد تقویت فرهنگ زکات اعم از واجب و مستحبی خواهیم بود .

نصیری تاکید کرد: با این تفامنامه از امکانات سازمان جهاد کشاورزی برای جمع‌آوری و تبلیغ و ترویج فرهنگ زکات بهره‌ گیری خواهد شد .

وی ادامه داد: این تفاهم ‌نامه در معرفی و شناساندن دامداران و کشاورزان از سوی سازمان جهاد کشاورزی کمک بسیاری خواهد کرد و از سوی دیگر دبیرخانه ستاد زکات کمک‌های آموزشی و تبلیغی را در اختیار آنان قرار می‌دهد .

مسئول نمایندگی ولی ‌فقیه درسازمان جهاد کشاورزی نیز در این مراسم اظهار داشت: این تفاهمنامه می ‌تواند مبنای خوبی برای اجرا در سطح کشور باشد.