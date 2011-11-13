معضل تکراری خرابی جایگاههای CNG/ تعطیلی مدت دار یک جایگاه در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون در سطح استان گلستان 52 جایگاه سی ان جی دایر شده است که به مردم سراسر استان خدمات می دهند.

بر اساس آمار درصد بالایی از جایگاه های سی ان جی ایجاد شده در گلستان مربوط به دولت نهم و دهم است.

بررسی برآیندها نشان می دهد که اگرچه تاکنون زیرساختهای مناسبی برای جایگاه سی ان جی ایجاد شد ولی بنظر می رسد تعداد جایگاه ها متناسب با نیازها نیست.

هر روز از گوشه و کنار گلستان خبرهایی به گوش می رسد که ناشی از غیرفعال شدن جایگاهها و خرابی دستگاهها نازل سوخت به صورت موقتی است و در روزهای اخیر خرابی جایگاه سی ان جی جرجان در شهر گرگان مشکلاتی را برای رانندگان و مسافران ایجاد کرده است.

این جایگاه دولتی است و خودروهای آژانسهای مسافربری و تاکسی ها در آن سوخت گیری می کنند.

یک راننده تاکسی گرگان گفت: جایگاه سی ان جی جرجان در شلوغ ترین مسیر شهر گرگان واقع شده است و خرابی آن مشکلاتی را ایجاد کرده است.

حسینی بیان داشت: این جایگاه حدود یکماه تعطیل است و مدیران نقص فنی را دلیل بسته بدون آن عنوان کرده اند.

راننده دیگری با اشاره به اینکه بسته بودن این جایگاه سبب سردرگمی رانندگان خودروهای دولتی و تاکسیها شده است گفت: هیچکس به فکر راه اندازی دوباره این جایگاه نیست.

راننده دیگری گفت: برای سوختگیری خودروها باید به شهرها مجاور و دیگر جایگاهها مراجعه کنیم.

وی افزود: خرابی جایگاه سی ان جی جرجان موجب شلوغی سایر جایگاه ها نیز شده است.

وی از مسئولان خواست برای رفع مشکلات نسبت راه اندازی دوباره این جایگاه تسریع داشته باشند.

فعال بودن 6 جایگاه سی ان جی در گرگان

رئیس شورای شهر گرگان هم به تعطیلی و کارآیی نداشتن مناسب برخی از جایگاه های CNG در سطح شهر انتقاد کرد.



حسین ربیعی اظهار داشت: با توجه به فعال بودن شش جایگاه های CNG در سطح شهر هنوز شاهد صف های طولانی مردم برای استفاده از این سوخت هستیم.



ربیعی فزود: علت غیرفعال بودن و کم کاری برخی از این جایگاه ها باید بررسی و مشکلات موجود ساماندهی شود.



وی از شهرداری گرگان خواست در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کرده و مشکلات جانبی شهروندان گرگانی را در این خصوص رفع کند.



مدیرعامل گاز گلستان نیز در این خصوص گفت: در حال حاضر تعداد 52 جایگاه سی ان جی (CNG) در استان از نعمت گاز بهره مند هستند و گاز رسانی به 10 جایگاه نیز در دست اجراست.



رمضانعلی سنگدوینی در این زمینه افزود: از مجموع 585 واحد صنعتی گازرسانی شده تعداد 464 واحد مربوط به دولت نهم و دهم بوده و 121 واحد نیز قبل از آن است.



وی تصریح کرد: در دولت نهم تعداد 261 واحد صنعتی از نعمت گاز برخوردار شدند و در دولت دهم تاکنون 203 واحد صنعتی را گاز رسانی کردیم که با یک مقایسه می توان گفت گازرسانی به واحدهای صنعتی در دولت های نهم و دهم دارای رشد 383 درصدی بوده است.



مدیرعامل گاز گلستان گفت : امروز در استان شاهد رشد و جهش خوبی هستیم که نشان از عزم و تلاش جدی مدیران برای رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت دارد لذا با عنایت به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها،تمایل مدیران صنایع برای استفاده از این انرژی پاک قوت گرفت و درخواستها ی متعددی به این شرکت ارائه شد.