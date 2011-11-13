دو تن از حجاج گلستانی فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفری افزود: بر اساس گزارش دریافتی دو نفر از حجاج استان در ایام حج فوت کرده اند که علت فوت یکی بر اثر حادثه بوده است.

وی اظهار داشت: خسارت این حوادث به وراث این حاجیان قابل پرداخت است.

وی عنوان کرد: بموجب قراداد بین بیمه ایران و سازمان حج و زیارت کشور مقرر شد تمامی پوشش های بیمه ای حج و زیارت و حجاج تحت پوشش این بیمه قرار گیرد.

جعفری افزود: این پوشش ها شامل حادثه، درمان و هزینه های توشه سفر است.

امسال بیش از دو هزار و 500 گلستانی به سفر حج اعزام شدند که بازگشت این زائران از روز جمعه آغاز شد.