  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۳

جعفری خبر داد:

دو تن از حجاج گلستانی فوت کردند

دو تن از حجاج گلستانی فوت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه ایران در گلستان از فوت دو نفر از حجاج استان در ایام حج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفری افزود: بر اساس گزارش دریافتی دو نفر از حجاج استان در ایام حج فوت کرده اند که علت فوت یکی بر اثر حادثه بوده است.

وی اظهار داشت: خسارت این حوادث به وراث این حاجیان قابل پرداخت است.

وی عنوان کرد: بموجب قراداد بین بیمه ایران و سازمان حج و زیارت کشور مقرر شد تمامی پوشش های بیمه ای حج و زیارت و  حجاج تحت پوشش این بیمه قرار گیرد.

جعفری افزود: این پوشش ها شامل حادثه، درمان و هزینه های توشه سفر است.

امسال بیش از دو هزار و 500 گلستانی به سفر حج اعزام شدند که بازگشت این زائران از روز جمعه آغاز شد.

کد مطلب 1458532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها