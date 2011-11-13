به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود اظهار داشت: چند روز قبل سخنی درباره مسئله اسلام‌ستیزی در آذربایجان شوروی سابق داشتم که در روزنامه‌های دولتی آنجا با هجمه گسترده‌ای مقابله شده بود در حالی که این مسئله در واقع انجام وظیفه مرجعیت است.



وی ادامه داد: اضافه بر آن ادای حق همسایگی ما بود نسبت به آنها، زیرا مسلمانان و شیعیان این کشور که برادران ما هستند و اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور را تشکیل می‌دهند، از هرگونه مخالفت با احکام اسلام، حجاب و غیر آن رنج می‌برند و خدای نکرده این امر سبب بی‌ثباتی کشور آنها می‌شود. ما دوست داریم همه کشورهای اسلامی مخصوصاً همسایگان ما از ثبات کامل برخوردار باشند.



این مرجع تقلید گفت: اینجانب نه عضو خبرگان رهبری هستم که آنها پنداشته‌اند و نه عضو هیچ حزب و جمعیتی، مرجعیت تعلق به عموم مسلمانان دارد و حد و مرزی ندارد، و کار مرجع حمایت از احکام اسلامی در همه جا هست و برخلاف تصور برخی دخالت در امور کشورها محسوب نمی‌شود زیرا پیروان و مقلدان آنها همه جا هستند.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: نه چشم داشتی به خاک آنها داریم و نه غیر آن. تنها هدف ما حمایت از احکام اسلامی و خوشبختی ملّت آذربایجان بوده است. امیدوارم با این توضیح هدف ما روشن شود و ان شاء الله در آینده کاری که عقاید مذهبی مردم را جریحه‌دار کند انجام ندهند.

