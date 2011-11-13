حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب درگفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه وجهه علمی و فرهنگی امام موسی صدر مهجور مانده است گفت: متأسفانه از 33 سال قبل که امام موسی صدر توسط سرهنگ قذافی ربوده شد، همه نگاه‌ها معطوف فقدان ایشان و پی گیری وضعیت سلامتی و جانی شان است.



امام موسی صدر؛ معمار بزرگ گفتگو و تقریب مذاهب



وی با بیان اینکه بدون شک امام موسی صدر معمار بزرگ گفتگو و تقریب مذاهب است، بیان کرد: وظیفه ماست که خدمات بزرگ و ارزنده ایشان در ایجاد همدلی و وحدت مسلمین و معرفی چهره انسان دوستانه اسلام با تلاش‌های بی شائبه شان برای جامعه فرهیخته جهان اسلام تبیین شود.



نواب افزود: آیات عظام شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی و مکارم شیرازی که از دوستان صمیمی و همدرس و هم بحث ایشان بوده اند از رویکرد همایش ما استقبال و از آن حمایت کرده اند.



دانشگاه ادیان و مذاهب، با اندیشه امام موسی صدر نفس می کشد



نواب با تاکید بر اینکه دانشگاه ادیان و مذاهب با جریان فکری امام موسی صدر نفس می‌کشد، گفت: اکنون با همراهی خانواده محترم ایشان سخت پی گیر روشن شدن وضعیت ایشان هستیم و به همین سبب است که تاریخ برگزاری کنگره را به تعویق انداختیم و هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری آن تعیین نکرده ایم.



بی ثباتی لیبی، مشکل اطلاع یابی از وضعیت امام موسی صدر



عضو هیئت امنای مجمع جهانی اهل البیت، درپاسخ به این سوال که چرا با وجود سرنگونی قذافی مسئولان ارشد ایران و لبنان پی گیر تعیین تکلیف وضعیت امام موسی صدر نیستند، اظهار داشت: شک ندارم که مسئولان دو کشور سخت نگران وضعیت ایشان هستند و تمام تلاش‌های دیپلماسی را انجام می‌دهند، اما موضوع این است که الان لیبی یک کشور جنگ زده و پر هرج و مرج است و ازطرفی ما نمی‌توانیم به مسئولان موقت که در دستگیری و اسارت امام موسی نقشی نداشته‌اند فشار بیاوریم که کوتاهی نکنند، لذا دست یابی به نتیجه زمان می‌برد.



غربی ها با تبلیغات آبدارچی خود را دانشمند معرفی می کنند



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با ابراز تاسف از اینکه قدر بزرگان جهان اسلام را نمی‌شناسیم و آنها گمنام مانده‌اند، گفت: غربی‌ها آبدارچی خود را آنچنان در بوق می‌کنند که دهان ما شرقی‌ها را آب می‌اندازند و خود را درمقابل آنها کوچک می‌بینیم.

اندیشمندان برجسته جهان اسلام، مهجور مانده‌اند



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری یکی از بزرگترین اقبال شناسان جهان اسلام است، افزود: چرا باید اندیشمندی مانند اقبال لاهوری که بنیانگذار بیداری اسلامی در عصر جدید بود و استقلال و هویت شرق مدیون اوست، برای دنیا ناشناخته بماند؟



نواب در ادامه به معرفی انقلابی بزرگ ترکیه علامه نورسی پرداخت و بیان داشت: دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان یک مجموعه‌ای که عرصه فعالیتش فرامرزی است، دغدغه شناسایی و یا باز شناسی اندیشمندان برجسته جهان اسلام را دارد.

