سیاه چادر؛ سر پناه محرومیت/ عشایر کرمان در انتظار امکانات اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حدود 15 درصد از بافت جمعیتی استان کرمان را عشایر تشکیل می دهند؛ کسانی که هم دوران با انسان های قرن بیست و یکمی هستند اما به جای نفس کشیدن در شهرهایی با هوای دم کرده و در واحدهای چند متری آسمانخراشها، در سیاه چادرهایی در دل طبیعت زندگی می کنند و به جای فست فودها و انواع غذاهای فانتزی که سلامت انسان رادر تهدید جدی خود دارند، همان شیربرنج و کاچی و دوغ و پنیر گوسفندهای خودشان را مصرف می کنند.
عشایر؛ اگر چه در چند کیلومتری خود ما زندگی می کنند ولی نه با پشت میز نشینی انس دارند و نه از ترافیک خسته کننده خیابانها گلایه مند؛ در همین حال، این قشرهرچند که گرفتار دغدغه های زندگی ماشینی نشده اند ولی مشکلات آنها پا برجا بوده و شکل دیگری دارد؛ بنا به گفته فرمانداران برخی شهرستانهای استان کرمان که جمعیت عشایری بیشتری دارند این قشر در حال حاضر نه علوفه کافی برای دامهایشان دارند و نه دلالان اجازه می دهند از فروش تولیدات خود چیزی عایدشان شود و بدتر آنکه عشایر کرمان آب شرب کافی در اختیار خودشان هم نیست چه برسد به دامهایشان کما اینکه امکانات بهداشتی اعم از سرویس بهداشتی و حمام هم برای این افراد وجود ندارد؛ اینها هم در شرایطی است که تاکنون کسی نیست که به خاطر آورد عشایر از این وضع خود گلایه ای و یا اعتراضی داشته باشند.
حتی رسانه های کرمان نیز تاکنون خبری از اوضاع و احوال عشایر هم استانی خود نگرفته اند هر چند مدیران عشایر کرمان هم رویکردی رسانه ای را در پیش نگرفته اند.
تشکیل جلسه ساماندهی عشایر پس از 18ماه
در این شرایط، اتفاقی رخ داده که می توان آن را به فال نیک گرفت و این امر تشکیل ستاد ساماندهی عشایر استان در استانداری کرمان است؛ ستادی که از فرمانداران و مدیران کل ادارات مرتبط با امور عشایر تشکیل شده و وظیفه اش از عنوانش هویداست.
این ستاد در حالی که از 22 اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون جلسه ای را تشکیل نداده، در نهایت نشستی را با حضوراعضا برگزار کرد که طی آن، مشاور استاندار کرمان در امور عشایر، فرمانداران شهرستانها، مدیران کل امورعشایری شمال و جنوب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان از مشکلات عشایر کرمان گفتند.
عشایر کرمان واقعا محرومند/ گودالی که با پول پر نمی شود
غلامرضا امیر شکاری، مدیر کل امورعشایری استان کرمان با بیان اینکه عشایر کم توقع ترین قشر جامعه هستند که در دور افتاده ترین مناطق به امر تولید مشغول هستند گفت: اما خدماتی که به این افراد داده می شود ناکافی است.
وی ادامه داد: محرومیتهای عشایر کرمان بسیار بالاست و مشکلات آنها مانند گودال عمیقی است که هر چه هم پول هزینه کنیم پر نمی شود.
امیر شکاری تاکید کرد: شاخصه های برخورداری از نعمات مادی و معنوی در مناطق عشایری کرمان بسیار پایین است.
وی اضافه کرد: بر خلاف شهرها و روستاها این شاخصه دربین عشایر به 20 درصد هم نمی رسد.
عشایر با کمبود شدید علوفه مواجه هستند
مدیر کل امورعشایری استان کرمان یکی از مشکلات اساسی عشایر کرمان را کمبود علوفه به دلیل خشکسالی های متوالی دانست و افزود: زیر سازی راهها، برق رسانی به مناطق عشایری، ایجاد شرایط برای فروش دام زنده عشایر و تشکیل ستاد ساماندهی شهرستانهای عشایر نشین ضروری است.
وی البته از کمک 120 میلیارد تومانی سایر ارگانهای استان به عشایر از زمان تشکیل ستاد ساماندهی خبر داد و اظهار داشت: سند راهبردی توسعه امورعشایر استان یکی از کارهای نوینی بود که برای اولین باردر کشور در کرمان صورت گرفت.
90 درصد عشایر جنوب استان آب شرب ندارند
اسدالله توکلی، مدیر کل امور عشایری جنوب استان کرمان با اشاره به سکونت11 هزار خانوار از عشایر در جنوب کرمان اظهارداشت: یکی از مشکلات اساسی ما آبرسانی سیار به عشایر است.
وی گفت: روزانه به وسیله 10 کامیون 120 مترمکعب آب به عشایر منطقه داده می شود که حداقل هزینه ای معادل 200 هزار تومان دارد.
توکلی افزود: شهرداریها و شرکتهای آب و فاضلاب در این زمینه به ما کمک نمی کنند.
وی تامین آب شرب را جدی ترین مشکل عشایر جنوب استان ذکر کرد و گفت: در حال حاضر در عنبرآباد بیش از هفت خانوار هستند که با مشکل تامین آب شرب بهداشتی روبرو هستند.
توکلی اضافه کرد: در کنار این، بارندگی های اخیر هم کلیه تلاش های ما را بر باد داد؛ به عنوان نمونه در مناطق دلفارد و جبالبارز جنوبی در اثر این سیلاب راهها به طور کامل خراب شد.
90 درصد عشایر به سرویس بهداشتی و حمام دسترسی ندارند
وی گفت: انتظار ما این است که هر سال قسمتی از راهها آسفالت شود تا شاهد چنین مسایلی نباشیم.
وی همچنین بیان داشت: حدود 90 درصد عشایر در مناطق قشلاقی جنوب به حمام، سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی دسترسی ندارند که این مسئله جای تاسف دارد.
بین دستگاههای اجرایی اختلاف است
فرماندار شهرستان بافت هم در این نشست از مشکلات عشایر این منطقه گفت.
محمد علی بهروز با بیان اینکه در زمینه مرتع داری و تعیین حدود مراتع بین دستگاههای اجرایی در شهرستانها اختلاف وجود دارد اظهارداشت: در مناطقی که قرق می شود با عشایر برخوردهای بسیار تندی صورت می گیرد.
بهروز افزود: به عنوان نمونه زنی از عشایر که سرپرست خانوار ندارد چندی پیش به همین دلیل 2 میلیون تومان جریمه شد آن هم در شرایطی که کل زندگی او 500 هزارتومان نمی ارزد.
فرماندار بافت ادامه داد: در برخی موارد در اداره منابع طبیعی، تخم مرغ دزد با شتردزد اشتباه گرفته می شود!
وی همچنین بیان داشت: در بحث محیط زیست هم پارک ملی خبر برای عشایر مشکل جدی ایجاد کرده است.
بهروز گفت: به عشایری که دراین منطقه بوده اند گفته شده که باید خارج شوند چون که این محدوده، منطقه ای حفاظت شده است اما مشخص نشده که کجا باید بروند و هر روز بر سر این مسئله درگیری داریم.
وی ادامه داد: در بحث تعیین تاریخ دقیق کوچ هم بین کرمان و هرمزگان سالهای سال اختلاف وجود دارد.
فرماندار بافت با بیان اینکه عشایر این منطقه در مناطق قشلاقی آبشخور دام ندارند اظهار داشت: با توجه به جمعیت زیاد عشایر در کرمان و در شهرستان بافت متاسفانه ما هنوز شاهد یک جشنواره فرهنگی ویژه عشایرنبوده ایم.
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