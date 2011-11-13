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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۵

از سوی بنیاد نخبگان ابلاغ شد؛

شرایط دریافت اعطای تسهیلات به اساتید ممتاز/ جدول امتیازات محققان

شرایط دریافت اعطای تسهیلات به اساتید ممتاز/ جدول امتیازات محققان

آیین نامه اجرایی اعطای جایزه و تسهیلات به برگزیدگان از میان محققان برجسته،استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور از سوی بنیاد ملی نخبگان ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور می توانند به صورت آنلاین جهت تشکیل و بررسی پرونده در بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کنند. 

بر اساس این آیین نامه گروههای مشمول آیین نامه، برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز درسطح کشور، برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری و برگزیدگان از میان محققان ایرانی (بر اساس معیار مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین‌المللی و داخلی) هستند. 

استادان، پژوهشگران و محققان نمونه و برجسته ایرانی خارج از کشور نیز مشمول این دستورالعمل هستند و برگزیدگان آنان می‌توانند از مزایای آن در جهت گسترش فعالیت‌های علمی خود در داخل کشور بهره‌مند شوند. 

دوره اعطای جوایز و تسهیلات برای هر بار احراز افتخار پنج سال است و تعداد برگزیدگان در هر دوره و سقف جوایز و تسهیلات متناسب با اعتبارات بنیاد ملی نخبگان، با تصویب رئیس بنیاد تعیین می‌شود. 

شرایط انتخاب برگزیدگان

متقاضیان از میان شخصیت‌های معتبر علمی که مشهور به داشتن خصائل والای دینی و انسانی باشند، باید حداقل پنج مورد از افتخارات مندرج درجداول اعلامی را داشته باشند تا پرونده آنها امتیازدهی شود. 

پنج مورد اولیه پیش شرط لازم برای ارائه درخواست است و امتیاز دهی اصلی بر اساس جدول نوآوری و کارآفرینی انجام خواهد گرفت. 

جدول افتخارات ضروری (حداقل 5 مورد از 10 مورد لازم است)

ردیف

عنوان

1

سردبیر یا عضو هیئت تحریریه در نشریات بسیار معتبر بین‌المللی در پنچ سال اخیر

2

سخنران کلیدی یا سخنران مدعو در کنفرانس‌های بسیار معتبر بین‌المللی در سه سال اخیر

3

عضو کمیته علمی یا راهبری کنفرانس‌های علمی بسیار معتبر بین‌المللی

4

عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی بین‌المللی

5

مجری پروژه مهم و موفق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی در کشور با گواهی مراجع معتبر ذیربط مبنی بر تاثیر نتایج پروژه در سطح ملی

6

مؤسس شرکت دانش‌بنیان غیردولتی موفق، که کالا یا خدمات خود را مستمرا به بازار عرضه نموده باشد یا یک مؤسسه تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی فعال، که پروژه‌های متعددی را با‌ موفقیت به پایان رسانده باشد

7

مؤسس آزمایشگاه پژوهشی مجهز،  فعال و اثربخش که علاوه بر مؤسس و دانشجویان، استادان و پژوهشگران دیگری نیز بطور فعال در آن به پژوهش بپردازند

8

انتشارات کتاب درسی بین‌المللی مورد تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا یا کتاب پژوهشی از سوی ناشران معتبر علمی بین المللی

9

ثبت اختراع بین المللی

10

ارائه نظریه معتبر علمی برای اولین بار در دنیا که مقبولیت و اعتبار عام یافته باشد یا افتتاح یک خط تحقیق علمی نوین در دنیا که با اقبال علمی بین‌المللی مواجه شده باشد؛ با تایید انجمن علمی مربوطه

در سه سال اول اجرای دستورالعمل، افتخارات بسیار برجسته ملی به تشخیص شورای نخبگان می‌تواند جایگزین افتخارات معادل بین‌المللی مندرج در جدول افتخارات ضروری شود. 

جدول نوآوری و کارآفرینی پژوهشگران

ردیف

نوآوری یا کارآفرینی

امتیاز هر مورد

سقف امتیاز از بند

1

حل مشکلات و مسائل مهم و مشخص اجتماعی، فرهنگی و زیر بنایی کشور از طریق انجام پژوهش‌های علمی

حداکثر 10

50

2

مدیریت پروژه‌ها و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و تربیتی برجسته در سطح ملی و جهانی

حداکثر 10

50

3

مدیریت پروژه‌های علمی و فناوری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با مرکزیت ایران

حداکثر 10
(با احتساب ضریب سهم شخص در مدیریت)

50

4

مدیریت پروژه‌های صنعتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با مرکزیت ایران

حداکثر 10
(با احتساب ضریب سهم شخص در مدیریت)

50

5

اجرای حداقل یک پروژه فرهنگی معتبر یا ایجاد حداقل یک واحد صنعتی با ارزش افزوده یا تولید ثروت ملی در نتیجه نوآوری با سهم حداقل 33 درصد در ایجاد

هر10 میلیارد ریال ارزش افزوده معادل با درآمد سالیانه از نوآوری
10 امتیاز
( با احتساب ضریب مشارکت)

20

6

ثبت اختراع داخل کشور با تایید معتبر

ضریب مشارکت حداکثر 3

40

7

ثبت اختراع بین‌المللی

ضریب مشارکت حداکثر 10

80

8

ارائه یک نظریه جدید یا خط تحقیق علمی جدید برای اولین بار در دنیا که با اقبال عملی بین‌المللی مواجه شده باشد با تایید انجمن علمی مربوط

حداکثر 30
(با احتساب ضریب مشارکت)

60

9

انتشار کتب  علمی بین‌المللی *

حداکثر 10

40

10

انتشار کتب علمی داخلی*

حداکثر 5

20

11

تالیف مقالات علمی بین‌المللی با ارجاعات غیرخودی بیشتر از متوسط رشته‌ای جهانی*، **

حداکثر 7

80

12

تالیف مقالات علمی داخلی با ارجاعات غیر خودی بیشتر از متوسط رشته ای ملی*

حداکثر4

30

13

تالیف مقالات علمی ترویجی*

حداکثر 2

10

14

پرورش شاگردان برجسته در دوره دکتری که به عضویت هئیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مورد تایید وزارتین درآمده‌اند

هر مورد 4

40

*ضرایب آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی ملاک قرار می گیرد. ** به جای محاسبه امتیازات ردیف های 12و 13، سقف امتیاز ردیف 11 می تواند تا 100 امتیاز افزایش یابد.

خلاصه شرایط استفاده از تسهیلات و جوایز بر اساس آیین نامه برای متقاضیان مختلف

ردیف

موضوع افتخار

مرجع معرفی کننده

پیش شرط های لازم

ملاک نهایی انتخاب

1

اساتید نمونه و ممتاز در سطح کشور

وزارتین علوم و بهداشت

دارا بودن حداقل 5 شرط از جدول 1 و حداقل 300 امتیاز در 5 سال اخیر از آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

برگزیدگان از میان واجدان بالاترین امتیاز از جدول نوآوری و شکوفایی به تشخیص شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان

2

پژوهشگران نمونه کشوری

وزارتین علوم و بهداشت

دارا بودن حداقل 5 شرط از جدول 1

برگزیدگان از میان واجدان بالاترین امتیاز از جدول نوآوری و شکوفایی به تشخیص شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان

3

محققان و دانشمندان دارای مقالات پر استناد

با معرفی وزارتین علوم و بهداشت و با انتخاب موسسات معتبر اطلاعات علمی بین المللی و داخلی

دارا بودن حداقل 5 شرط از جدول 1و حداقل نیمی از ارجاعات مقالات غیرخودی باشد و حفظ این روند در 3 سال اخیر

برگزیدگان از میان اشخاص با بیشترین ضریب نفوذ انتشارات علمی به تشخیص شورای نخبگان

* ضریب نفوذ انتشارات علمی به این صورت تعریف می شود: متوسط ارجاعات به مقالات، تعداد ارجاعات غیرخودی حداکثر به یک مقاله و تعداد مقالاتی از شخص مورد بررسی که عنوان مقالات به شدت مورد ارجاع را دریافت کرده‌اند. ضریب نفوذ انتشارات علمی هر شخص به این شکل 2/ج + 50/ب +الف = ضریب نفوذ انتشارات علمی محاسبه می شود.

کد مطلب 1458546

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