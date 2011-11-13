شرایط دریافت اعطای تسهیلات به اساتید ممتاز/ جدول امتیازات محققان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور می توانند به صورت آنلاین جهت تشکیل و بررسی پرونده در بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کنند.

بر اساس این آیین نامه گروههای مشمول آیین نامه، برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز درسطح کشور، برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه کشوری و برگزیدگان از میان محققان ایرانی (بر اساس معیار مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین‌المللی و داخلی) هستند.

استادان، پژوهشگران و محققان نمونه و برجسته ایرانی خارج از کشور نیز مشمول این دستورالعمل هستند و برگزیدگان آنان می‌توانند از مزایای آن در جهت گسترش فعالیت‌های علمی خود در داخل کشور بهره‌مند شوند.

دوره اعطای جوایز و تسهیلات برای هر بار احراز افتخار پنج سال است و تعداد برگزیدگان در هر دوره و سقف جوایز و تسهیلات متناسب با اعتبارات بنیاد ملی نخبگان، با تصویب رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

شرایط انتخاب برگزیدگان

متقاضیان از میان شخصیت‌های معتبر علمی که مشهور به داشتن خصائل والای دینی و انسانی باشند، باید حداقل پنج مورد از افتخارات مندرج درجداول اعلامی را داشته باشند تا پرونده آنها امتیازدهی شود.

پنج مورد اولیه پیش شرط لازم برای ارائه درخواست است و امتیاز دهی اصلی بر اساس جدول نوآوری و کارآفرینی انجام خواهد گرفت.

جدول افتخارات ضروری (حداقل 5 مورد از 10 مورد لازم است)

ردیف عنوان 1 سردبیر یا عضو هیئت تحریریه در نشریات بسیار معتبر بین‌المللی در پنچ سال اخیر 2 سخنران کلیدی یا سخنران مدعو در کنفرانس‌های بسیار معتبر بین‌المللی در سه سال اخیر 3 عضو کمیته علمی یا راهبری کنفرانس‌های علمی بسیار معتبر بین‌المللی 4 عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی بین‌المللی 5 مجری پروژه مهم و موفق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی در کشور با گواهی مراجع معتبر ذیربط مبنی بر تاثیر نتایج پروژه در سطح ملی 6 مؤسس شرکت دانش‌بنیان غیردولتی موفق، که کالا یا خدمات خود را مستمرا به بازار عرضه نموده باشد یا یک مؤسسه تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی فعال، که پروژه‌های متعددی را با‌ موفقیت به پایان رسانده باشد 7 مؤسس آزمایشگاه پژوهشی مجهز، فعال و اثربخش که علاوه بر مؤسس و دانشجویان، استادان و پژوهشگران دیگری نیز بطور فعال در آن به پژوهش بپردازند 8 انتشارات کتاب درسی بین‌المللی مورد تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا یا کتاب پژوهشی از سوی ناشران معتبر علمی بین المللی 9 ثبت اختراع بین المللی 10 ارائه نظریه معتبر علمی برای اولین بار در دنیا که مقبولیت و اعتبار عام یافته باشد یا افتتاح یک خط تحقیق علمی نوین در دنیا که با اقبال علمی بین‌المللی مواجه شده باشد؛ با تایید انجمن علمی مربوطه در سه سال اول اجرای دستورالعمل، افتخارات بسیار برجسته ملی به تشخیص شورای نخبگان می‌تواند جایگزین افتخارات معادل بین‌المللی مندرج در جدول افتخارات ضروری شود.