تعامل استاندارد با گمرک نیاز تولید کننده صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد نباتچیان صبح یکشنبه در همایش استاندارد و امنیت ، استقبال صاحبان صنعت از همایش را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: این امر نشان دهنده درک عمیق تولید کنندگان از استاندارد است .

وی ادامه داد: وقتی تاکید بر استاندارد کالاها داریم باید تعامل استاندارد و تولیدکننده را افزایش دهیم و فرهنگ سازی در زمینه علامت استاندارد را به مردم داشته باشیم که این فرهنگ در بین مردم جا بیفتد تا قبل از اینکه جنس را بخرند به دنبال علامت استاندارد در کالا باشند.

نباتچیان تعامل استاندارد و گمرک را در روند کار صنعت و تولیدات استان بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: این تعامل در صادرات استان تاثیر بسیار خوبی گذاشته است .

وی افزود : تولید کالای استاندارد ، هزینه دارد لذا باید مواد اولیه در اختیار تولید کننده قرار گیرد تا بتواند کالای با کیفیت به بازار عرضه دهد و در این راستا برای تولید با کیفیت و استاندارد باید هزینه صرف شود .

رئیس خانه صنعت و معدن زنجان نیاز استاندارد را آزمایشگاه یاد کرد و گفت: آزمایشگاه نیاز استان را تامین می کند و کالا و صاحب کالا در گمرک زمین نمی ماند لذا باید در استاندارد آزمایشگاهها را تجهیز کنیم .

نباتچیان یاد آور شد : بخش خصوصی اقدام به تجهیز آزمایشگاه کند و در این راستا باید دولت حمایت لازم را انجام دهد .

وی گفت: توجه به کیفیت کالا و خدمات و استاندارد سازی، توسعه استان را به دنبال دارد و توجه به استاندارد ، سلامتی و امنیت مردم را به دنبال دارد .



