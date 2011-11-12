به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضاساکت اظهار داشت : فولاد ماهان در حال حاضر در رشته‌های واترپلو، تیراندازی با کمان، تیراندازی با اسلحه، بسکتبال و فوتسال تیم دارد اما تیم‌داری در رشته فوتبال مدنظر ما نیست و موضوعی که در مورد خرید تیم فوتبال ذوب آهن شایعه شده است به هیچ وجه صحت ندارد .

وی ادامه داد : تیم فوتبال ذوب‌آهن در حال حاضر از نظم و سازمان خوبی برخوردار است و به خوبی از عهده کار خود برمی‌آید بنابراین نیازی به خرید این تیم از سوی فولاد ماهان احساس نمی‌شود .

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان در مورد عملکرد تیم فوتسال فولادماهان گفت : این تیم هم شخصیت قهرمانی دارد و هم از پرافتخارترین مربی ایرانی که در حوزه باشگاهی در لیگ برتر کشور و جام باشگاههای آسیا تواناییهای خود را نشان داده، بهره می برد .

وی ادامه داد : باید بگویم با توجه به بازیکنان توانمند و با ارزشی دارد که تیم ماهان دارد، می‌تواند فوتسال اصفهان را به سرمنزل اصلی خود برساند .

ساکت به بحث استعدادیابی باشگاه فولاد ماهان اشاره کرد و بیان داشت : این باشگاه در بحث استعدادیابی آکادمی فوتسال را افتتاح کرده که بالاترین استانداردها را دارا می باشد و قالب بر یکصد نفر فوتسالیست مستعد را برگزیده ایم .