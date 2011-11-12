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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۰:۰۶

ساکت:

فولاد ماهان به دنبال خرید امتیاز تیم فوتبال ذوب‌آهن نیست

فولاد ماهان به دنبال خرید امتیاز تیم فوتبال ذوب‌آهن نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان اصفهان گفت: باشگاه فولادماهان قصد ندارد تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان را خریداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضاساکت اظهار داشت: فولاد ماهان در حال حاضر در رشته‌های واترپلو، تیراندازی با کمان، تیراندازی با اسلحه، بسکتبال و فوتسال تیم دارد اما تیم‌داری در رشته فوتبال مدنظر ما نیست و موضوعی که در مورد خرید تیم فوتبال ذوب آهن شایعه شده است به هیچ وجه صحت ندارد.

وی ادامه داد: تیم فوتبال ذوب‌آهن در حال حاضر از نظم و سازمان خوبی برخوردار است و به خوبی از عهده کار خود برمی‌آید بنابراین نیازی به خرید این تیم از سوی فولاد ماهان احساس نمی‌شود.

مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان در مورد عملکرد تیم فوتسال فولادماهان گفت: این تیم هم شخصیت قهرمانی دارد و هم از پرافتخارترین مربی ایرانی که در حوزه باشگاهی در لیگ برتر کشور و جام باشگاههای آسیا تواناییهای خود را نشان داده، بهره می برد.

وی ادامه داد: باید بگویم با توجه به بازیکنان توانمند و با ارزشی دارد که تیم ماهان دارد، می‌تواند فوتسال اصفهان را به سرمنزل اصلی خود برساند.

ساکت به بحث استعدادیابی باشگاه فولاد ماهان اشاره کرد و بیان داشت: این باشگاه در بحث استعدادیابی آکادمی فوتسال را افتتاح کرده که بالاترین استانداردها را دارا می باشد و قالب بر یکصد نفر فوتسالیست مستعد را برگزیده ایم.

وی اضافه کرد: ماهان از آغاز در تلاش بوده تا فضای مناسب را برای ورزشکاران خود احداث کند و ساخت اماکن ورزشی مختلف برای این باشگاه در دستور کار مسئولان و هیات مدیره باشگاه است و به زودی اخبار خوشی در این زمینه به گوش می‌رسد.

کد مطلب 1458551

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