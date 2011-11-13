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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۱

هفته دهم لیگ برتر فوتسال/

تیم فوتسال فیروز صفه مقابل راه ساری به تساوی دست یافت

تیم فوتسال فیروز صفه مقابل راه ساری به تساوی دست یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال فیروزصفه اصفهان شنبه شب در آخرین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور مقابل راه ساری به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فیروز صفه و راه ساری در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 17 و 20 دقیقه آغاز شد و با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید.

شاگردان احمد باغبانباشی که هفته گذشته در عین ناباوری مقابل گسترش فولاد تبریز به تساوی دست یافته بودند، در دیدار شنبه شب خود هم با وجود اینکه از تیم حریف پیش بودند، به تساوی دو بر دو رضایت دادند.

گلهای تیم فیروزصفه در این دیدار را قدرت بهادری به ثمر رساند؛ برای تیم راه ساری هم محمود لطفی و ایمان احمدی گلزنی کردند.

فیروزصفه با این تساوی ۱۱ امتیازی شد و در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفت.

کد مطلب 1458555

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