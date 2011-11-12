دور جدید تمرینات تیم ملی جودو در غیاب میران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو که در طول 45 روز گذشته حضور در سه جام جهانی در کشورهای ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان را به همراه رقابتهای جایزه بزرگ ابوظبی پشت سر گذاشته بود بعد از 10 روز استراحت تمرینات خود را از روز شنبه از سر گرفت.

سید محمود میران سرگروه پیشین تیم ملی جودو که اواخر هفته گذشته برای بازگشت به ترکیب تیم ملی اعلام آمادگی کرده بود در تمرینات روز نخست غیبت داشت. اینکه میران از بازگشت به تیم ملی چه هدفی را دنبال می کند مشخص نیست.

اما سرمربی ایتالیایی تیم ملی جودو از مسئولان فدراسیون درخواست کرده تا مقدمات اعزام تیم ملی به یکی از تورنمنت های آمستردام یا کره جنوبی را فراهم کنند. رقابتهای جایزه بزرگ آمستردام شنبه و یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد که تیم ایران فرصت حضور در این مسابقات را از دست داده اما مسابقات جام جهانی کره جنوبی 11 و 12 آذرماه در جزیره جیجو برگزار خواهد شد که احتمال اعزام تیم ملی به این مسابقات بالاست.

رقابتهای کسب سهمیه المپیک به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و فدراسیون جودو نباید تورنمنت هایی که امتیاز آن در رنکینگ جهانی محاسبه می شود را از دست بدهد.