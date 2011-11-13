76 درصد واحدهای صنعتی زنجان مشمول استاندارد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر ، داود کار گر زاده ظهر یکشنبه در همایش استاندارد و امنیت ، برگزاری با یاد آوری توجه به استاندارد و کیفیت در جامعه ، افزود : استاندارد و کیفیت نشان دهنده توسعه اقتصادی کشور است و دولت نگاه ویژه به کیفیت و استاندارد دارد .

مدیر کل استاندارد زنجان افزود: کیفیت تجلی فرهنگ تعالی بخش صنایع است و در مسیر توسعه بسیار موثر بوده و جایگاه ویژه ای در جوامع دارد. بدون کیفیت و استاندارد صنایع هیچ کشوری قابل رشد نیست .

کارگر زاده افزود : کیفیت هوشمندانه که از آگاهی و وجدان و علم نشات گرفته عامل موفقیت سازمان است .

وی تاکید کرد: روز ملی کیفیت فرصت مغتنمی است برای صاحبان صنعت و مدیران کنترل کیفی کارخانجات که علم را در کنار دستاوردهای علمی و جهانی ترکیب کرده و در توسعه اقتصادی کشور موثر واقع شوند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان افزود : امروزه وجود کالاهای بی کیفیت اشتغال و سرمایه گذاری کشور را تهدید می کند لذا باید از ورود کالای بی کیفیت وارداتی جلوگیری شود

کارگر زاده گفت: از سال گذشته برای کلیه صاحبان صنعت که کلیه کالاهای صنعتی استاندارد را رعایت کنند که در این راستا 45 فرآورده مشمول استاندارد اجباری شدند .

وی یاد آور شد: دراستای اجرای طرح طاها و تجا اطلاع رسانی لازم انجام شد و اجرای هماهنگ استاندارد سازی محصولات اجباری انجام شد.

مدیر کل استاندارد زنجان در ادامه گفت : 72 بازرسی از واحدهای تولیدی ، ساختمانی و مکانیکی انجام شده و در 536 مورد نمونه برداری انجام شده. در راستای این امر 262 مورد آزمون وسایل پزشکی انجام شده و 29 مورد بازرسی از تاسیسات بیمارستانی و درمانی صورت گرفته است .

کارگر زاده افزود: در حال حاضر کشور در حال توسعه بوده و به مرحله مستقلی از فناوری های جدید و علوم نوین رسیده و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، تحول بزرگی در تحول اقتصادی شکل گرفته است لذا باید در این راستا صنعتگران و تولید کنندگان بر کیفیت مدیریت کنند و نسبت به نوسازی و بازسازی خطوط تولید مدیریت کنند .

وی گفت: صنعتگران باید استفاده از فناوری های پیشرفته در تولید کالای با کیفیت را در دستور کار قرار دهند و به تولید کالای صادرات محور بیندیشند.

مدیر کل استاندارد زنجان افزود: برای اولین بار کالیبراسیون فشار سنج خوب برای اولین بار در استان زنجان اجرایی شد و 429 مورد فشار سنج خون انجام شده است .