تیم ملی فوتسال در اصفهان اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتسال کشور عصر روز شنبه وارد اصفهان شدند و در اصفهان اردو زدند. این بازیکنان شنبه شب یک جلسه تمرینی در سالن مخابرات اصفهان برگزار کرده و برای دیدار با تیم ملی روسیه آماده شدند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال روسیه هم ساعت ۲:۴۰ بامداد روز شنبه وارد فرودگاه امام خمینی تهران شدند و با اتوبوس راهی اصفهان شدند.

این بازیکنان ساعت هشت شنبه وارد اصفهان شده و در هتل آسمان مستقر شدند اما با وجود اینکه قرار بود این بازیکنان در اصفهان تمرین کنند، این تمرین به دلیل خستگی آنها لغو شد.

برنامه دیدارهای تیم‌های ملی و امید فوتسال روسیه در اصفهان به شرح زیر است:

یکشنبه - ۲۲/۸/۹۰

تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت ۱۵:۳۰، سالن مخابرات اصفهان

تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت ۱۷:۳۰ سالن مخابرات اصفهان

دوشنبه - ۲۳/۸/۹۰

تیم ملی فوتسال روسیه - گیتی پسند اصفهان، ساعت ۱۷:۳۰، سالن مخابرات اصفهان

تیم فوتسال امید روسیه - تیم ملی فوتسال ایران، ساعت ۱۵:۳۰ سالن مخابرات اصفهان

سه شنبه - ۲۴/۸/۹۰

تیم فوتسال امید روسیه – تیم ب گیتی پسند اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، سالن مخابرات اصفهان

تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت ۱۷:۳۰، سالن مخابرات اصفهان