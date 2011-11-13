نمایندگان کشتی مازندران در ساری میزبان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دو نماینده مازندران در حالی در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، روز دوشنبه هفته جاری میزبان حریفان خود شدند، که هر دو نماینده این استان در یک سالن ورزشی در ساری از حریفان خود پذیرایی خواهند کرد.

در گروه یک این مسابقات، تیم پیشگامان آسانسور مازندران که در هفته نخست این مسابقات با قرعه استراحت مواجه شد، در نخستین گام به مصاف تیم پرستاره و مدعی خونه به خونه بابل خواهد رفت.

تیم خونه به خونه بابل با هدایت غلامرضا محمدی، در هفته نخست در بابل میهمان خود تیم آبفای زنجان را با نتیجه پنج بر دو شکست داد و خط و نشان جدی برای حریفانش کشید.

در آن سوی میدان، بهمن صفری مدیرعامل جوان و کشتی دوست مازندرانی پیشگامان آسانسور که ترکیبی از بازیکنان جوان و با انگیزه را با هدایت عسکری محمدیان، دارنده دو نشان المپیک روانه این مسابقه کرده به دنبال خلق شگفتی در این مسابقات است.

در گروه دوم این مسابقات تیم گاز مازندران که در آخرین روزهای باقیمانده خود را به جمع تیمهای لیگ برتری رساند، در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری میزبان تیم ثامن ‌الحجج (ع) خراسان رضوی است.

تیم گاز در حالی به مصاف حریف خود می رود که در هفته نخست با قرعه استراحت مواجه بود و تیم خراسانی دیدار نخست را در خانه پیروز شده بود.

بر این اساس در همین روز، در تهران و از گروه دوم این مسابقات تیم سایپای شمال تنکابن دیگر نماینده مازندران در این مسابقات در تهران، میهمان نیروی زمینی ارتش است.

سایپا شمال تنکابن با هدایت سید مصطفی میرعمادیان، در هفته نخست در تنکابن با استقبال خوب تماشاچیان بومی با نتیجه قاطع پنج بر دو از سد میهمان خود گنجنامه همدان گذشت و انگیزه بالایی برای مسابقه دومش دارد.

کمیته لیگ فدراسیون کشتی در این مورد اعلام کرده، یکی از دیدارهای ساری قبل از اذان مغرب و دیگر مسابقه پس از اذان در سالن مرحوم سید رسول حسینی انجام می ‌شود.