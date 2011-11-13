مسعود رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کاراته روزگاری جایگاه بالایی در بین رشتههای ورزشی ایران داشت و معروف به مادر ورزشهای رزمی بود. این جایگاه چند سالی است که از دست رفته اما امیدوارم فرجی بتواند آن را به کاراته بازگرداند.
وی ادامه داد: برنامههای ارائه شده به همراه افرادی که تاکنون در پستهای مختلف مسئولیت قبول کردهاند، نشان می دهد که کاراته می تواند به فرجی برای رسیدن به اوج اتکا کند. ما اهالی کاراته نیز باید به او کمک کنیم تا در پیشبرد اهدافش در فدراسیون موفق باشد.
سرمربی پیشین تیم ملی کاراته در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: مدتها بود که اهالی کاراته شرایطی را به مسئولان فدراسیون تحمیل می کردند. من معتقدم باید به خودزنی در کاراته پایان داده و اجازه بدهیم مسئولان برای آینده این رشته برنامه ریزی کنند.
رهنما با اشاره به اینکه حاصل نیم قرن کار در کاراته سه مدال طلای جهان بوده است، افزود: زمان آن رسیده که فضا را باز بگذاریم برای مدیری که آماده کمک به کاراته و نتیجه کار ما مربیان است. به نظر من فرجی می تواند کاراته را به آیندهای روشن برساند.
سرمربی تیم گلساران رشت در مورد حضور این تیم در جام باشگاههای جهان گفت: تیم جوانی داریم که با آینده سازان کاراته گیلان و حمایت مسئولان اداره کل ورزش و جوانان این استان راهی ترکیه می شود. هدف ما بیشتر مسابقات قهرمانی کشور است.
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