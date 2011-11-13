تیم فوتسال راه ساری در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای راه ساری و فیروز صفه اصفهان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور شامگاه شنبه در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان به تساوی دو بر دو رضایت دادند و امتیازها را تقسیم کردند.

برای تیم راه ساری در این مسابقه محمود لطفی و ایمان احمدی گلزنی کردند و دو گل تیم فیروز صفه اصفهان توسط قدرت بهادری دوبار وارد دروازه تیم نماینده مازندران شد.

حدود دوهزار هوادار تیم راه ساری از نزدیک تماشگر این مسابقه بودند.

تیم راه ساری در 15 ثانیه مانده به پایان مسابقه صاحب یک ضربه پنالتی شد که این موقعیت مناسب را محمود لطفی از دست داد.

تیم فوتسال راه ساری، در پایان هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.