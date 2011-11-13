سهمیه لیگ برتری هندبال بانوان مازندران پرید/ بازهم مشکلات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هیئت هندبال بابلسر سال گذشته با میزبانی مسابقات زیرگروه لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور، جواز حضور در لیگ برتر بانوان باشگاههای کشور را کسب کرد، در تاریخ هندبال مازندران بی سابقه بوده که تیمی از این استان جواز حضور در لیگ برتر بانوان را بدست آورد.

این تیم از بهمن ماه سال گذشته، هرگز نتوانست از سوی مسئولان ورزش بابلسر و مازندران مهیای حضور در لیگ برتر شود.

لیگ برتری که هفته نخست از هفتمین دوره آن در بخش بانوان از روز گذشته و بدون حضور نماینده مازندران برگزار شد، متاسفانه با بی توجهی کامل مسئولان ورزش مازندران، سهمیه لیگ برتر هندبال بانوان به راحتی از دست استان پرید.

سهمیه ای که شاید برای به دست آوردن دوباره آن در مسابقات آینده حتی تیمهای دیگر برای شرکت در مسابقات زیرگروه باشگاههای کشور توان مالی را نداشته باشند، چه برسد به اینکه بتوانند تیمها امید به حضور در لیگ برتر داشته باشند.

در این خصوص سرمربی تیم هیئت بابلسر گفت: بازیکنان تیم بابلسر با همه توان و قدرت سهمیه لیگ برتر را برای مازندران کسب کردند، اما مسئولان ورزش استان و شهرستان بابلسر از انتخاب حامی مالی برای تیم استان کم کاری کردند.

معصومه قربانی افزود: در این مدت بازیکنان تیم با تمرینات مقطعی در شرایط مسابقه داشتیم، اما با توجه به قطعی نبودن حضور تیم ما برای مسابقات لیگ برتر، در حد لیگ برتر تمرین نکردیم.

وی با بیان اینکه مسئولان شهرستان و استان می بایست با انتخاب حامی مالی با حدود 40 میلیون تومان شرایط حضور تیم هندبال بانوان بابلسر را در لیگ برتر بانوان فراهم می کردند، تصریح کرد: رساندن شرایط دوباره به مسابقات زیر گروه سخت و دورا ز انتظار است و با توجه به اینکه بازیکنان در انتظار بازی در لیگ برتر بودند، شرکت در مسابقاتی در سطح پایین تر برای آنان از نظر روحی سخت است.

سرمربی تیم هیئت بابلسر اضافه کرد: در حالی که همگان شگفتی تیم هیئت بابلسر را کسب عنوان سومی زیرگروه باشگاههای کشور، میان تیمهای مدعی را شاهد بودند اما شرکت نکردن این تیم در لیگ برتر که امید زیادی به شگفتی در این جام بود، از دست رفت.

وی اضافه کرد: متاسفانه حامیان مالی به علت پوشش ندادن تصویری مسابقات بانوان، کمتر حاضر به تحت پوشش بردن تیمهای بانوان در مسابقات لیگ برتر می شوند.

رئیس هیئت هندبال بابلسر در این خصوص گفت: هیئت هندبال بابلسر همه توان خود را برای انتخاب حامی مالی برای تیم هندبال بانوان این شهرستان در لیگ برتر به کار گرفت اما متاسفانه حامیان مالی چندان رغبتی به تحت پوشش بردن نشان ندادند.

تربیت بدنی جوابگو نیست.

سعید عباس زاده اضافه کرد: به اداره تربیت بدنی بابلسر مراجعه کردیم که متاسفانه رئیس تربیت بدنی در جواب اعلام کرد که منابع مالی اداره جوابگوی تحت پوشش قرار دادن تیم این شهرستان در لیگ برتری نیست.

وی اضافه کرد: مسئولان ورزش استان باید تدابیری اتخاذ کنند که تیم های بانوان بتوانند از حمایت مالی برای شرکت در سطح اول مسابقات کشور قرار گیرند.

رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه مشکلات مالی، و نبود حمالی مالی توانمندی در این رشته ورزشی در استان از مشکل جدی تیمهای هندبال است، گفت: برای تیم هیئت هندبال بانوان بابلسر برای حضور این تیم در لیگ برترکشور، چندین جلسه و درخواست را با رئیس اداره تربیت بدنی بابلسر داشتیم که با وجود وعده و قول های اداره تربیت بدنی و هیئت هندبال بابلسر نتوانستند، حامی مالی برای نماینده این شهرستان انتخاب کنند.

خسرو ابراهیم زاده با اشاره به اینکه برای حضور در لیگ برتر حداقل به حدود 100میلیون تومان اعتبار و حامی مالی با این مبلغ نیاز است، اضافه کرد: با توجه به استعداد و علاقه خوبی که جوانان این منطقه به این رشته دارند و حضور چند بازیکن این شهرستان در تیمهای باشگاهی کشور، انتظار می رفت مسئولان شهرستان و استان نگاه ویژه تری به این تیم داشته باشند تا موفقیتهای گذشته باز تکرار شود.

وی افزود: حضور استعدادهای خوب هندبال در مازندران که تاکنون به هندبال استان و کشور معرفی کرده، ولی با حضور نیافتن در لیگ برتر کشور این جوانان سر خورده شده اند و روند رو به رشد این ورزش در شهرستان بابلسر متوقف شده است.

رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه توان مالی هیئت درحدی نیست که بتوان روی آن حسابی بازکرد، یادآور شد: از سوی فدراسیون خواهان حضور نماینده این استان در رده نوجوانان در مسابقات بین المللی کشور سنگاپور شده بود، که تاکنون هئیت استان نتوانست حامی مالی برای اعزام این تیم که سال گذشته قهرمان نوجوانان کشور شود، تهیه کند.

ابراهیم زاده از واحدهای تولیدی و صنعتی استان خواست نگاه ویژه ای به این رشته مهیج ورزشی داشته باشند تا علاقمندان آن بتوانند، خودشان را در تیم ملی بیشتر احساس کنند.

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گزارش - مهدی غلامی

