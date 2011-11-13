  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۱

حسین زاده اعلام کرد:

سرریز فاضلاب به رودخانه های مازندران نگران کننده است

سرریز فاضلاب به رودخانه های مازندران نگران کننده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفای مازندران گفت: متاسفانه افزایش سرریز فاضلاب به رودخانه های استان به موضوعی نگران کننده در استان تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده در نشست هم اندیشی مدیران صنعت آب و برق مازندران افزود: متأسفانه در اکثر شهرهای استان، فاضلاب به رودخانه ها می ریزد یا به صورت جذبی دفع می شود.

وی افزود: با تخصیص اعتباراتلازم و اجرای به موقع پروژه های فاضلاب، بخشی از مشکلات زیست محیطی برطرف می شود.
 
حسین زاده با اشاره به اینکه سهم شرکتهای آب و برق در بودجه و اعتبارات استانی ناچیز است، تصریح کرد: تحول اساسی در چهره استان و خدمت رسانی بهتر به شهروندان، مستلزم تخصیص اعتبارات ملی و استانی و استفاده بهینه از این منابع است.
 
معاون توسعه مدیریت و امور مجامع شرکت منابع آب ایران نیز اظهار داشت: از ابتدای تشکیل این کمیته فعالیتهای خوبی صورت گرفته است
 
محسن حاجیلری گفت: تشکیل جلسات هم اندیشی، کارگروه انسجام بخشی رضایتمندی مردم و ارباب رجوع را در پی داشته است.
 
وی افزود: صنعت آب و برق به هم پیوسته بوده و انسجام بخشی یک الزام سازمانی است و اساس این کار وحدت و همدلی، همکاری در این دو صنعت مؤثر خواهد بود.
 
به گزارش مهر، مدیران صنعت آب و برق مازندران در این جلسه، چالشهای موجود در این صنعت را بررسی واظهار داشتند: تخصیص اختصاص اعتبار لازم و اجرای این پروژه ها سبب بالا بردن کیفیت خدمات و ارائه مطلوب به شهروندان می شود.
 
کد مطلب 1458571

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها