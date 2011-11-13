سرریز فاضلاب به رودخانه های مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده در نشست هم اندیشی مدیران صنعت آب و برق مازندران افزود: متأسفانه در اکثر شهرهای استان، فاضلاب به رودخانه ها می ریزد یا به صورت جذبی دفع می شود.

وی افزود: با تخصیص اعتباراتلازم و اجرای به موقع پروژه های فاضلاب، بخشی از مشکلات زیست محیطی برطرف می شود.

حسین زاده با اشاره به اینکه سهم شرکتهای آب و برق در بودجه و اعتبارات استانی ناچیز است، تصریح کرد: تحول اساسی در چهره استان و خدمت رسانی بهتر به شهروندان، مستلزم تخصیص اعتبارات ملی و استانی و استفاده بهینه از این منابع است.

معاون توسعه مدیریت و امور مجامع شرکت منابع آب ایران نیز اظهار داشت: از ابتدای تشکیل این کمیته فعالیتهای خوبی صورت گرفته است

محسن حاجیلری گفت: تشکیل جلسات هم اندیشی، کارگروه انسجام بخشی رضایتمندی مردم و ارباب رجوع را در پی داشته است.

وی افزود: صنعت آب و برق به هم پیوسته بوده و انسجام بخشی یک الزام سازمانی است و اساس این کار وحدت و همدلی، همکاری در این دو صنعت مؤثر خواهد بود.

به گزارش مهر، مدیران صنعت آب و برق مازندران در این جلسه، چالشهای موجود در این صنعت را بررسی واظهار داشتند: تخصیص اختصاص اعتبار لازم و اجرای این پروژه ها سبب بالا بردن کیفیت خدمات و ارائه مطلوب به شهروندان می شود.

