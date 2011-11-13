تولیدات صنعتی مازندران صادرات محور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار واحدهای صنعتی و رغبت سرمایه گذاران به سمت مشارکت در امر تولید و صنعت و ایجاد اشتغال، مشغول به فعالیت است.

وی با اشاره به اینکه باید مفاهیم درست سرمایه گذاری و فعالیتهای صنعتی، به عنوان یک فرهنگ ارائه شود افزود: اقتصادی پویا خواهد بود که بر پایه صنعت و تولید باشد.

وفایی نژاد بیان داشت: امروز اصلی ترین مسئله ای که همه مسئولان و دست اندرکاران بر انجام آن تأکید می کنند، رشد و توسعه صنعت و ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار مناسب است.

وی تصریح کرد: توجه ویژه به ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی در بخش صنایع تبدیلی، از مهمترین دغدغه های صنعت مازندران بوده و باید تولیدات استان را بسوی صادرات محور هدایت کنیم.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: باید در جذب سرمایه گذاران بزرگ برای احیای صنعت این استان بکوشیم و ادارات مرتبط بایستی شرایط رشد صنعت را فراهم کنند تا این سرمایه گذاران بتوانند با رغبت بیشتر در این مسیر گام بردارند و مشکلات کار در صنعت مازندران به سهولت رفع شود.

