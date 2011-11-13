هیئت انجمنهای ورزشی مازندران اسیر روزمرگی شده است

حسین فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته های ورزشی سپک تاکرا، راگبی، طناب کشی، فوتبالدستی مازندران دارای پتانسیل بالا بوده که بدلیل عدم توجه شاهد هرز رفتن این پتانسیلها هستیم.

وی با بیان اینکه تیم سپک تاکرای مازندران در دور برگشت مسابقات قهرمانی کشور در ملایر با برتری و شکست بر همه حریفان به مقام قهرمانی دست یافت گفت: در این دوره از مسابقات 14 تیم در دو گروه هفت تیمی با هم به رقابت پرداختند.

فرهادی تصریح کرد: در دیدار پایانی با شکست تیم همدان، توانستیم به مقام با ارزش قهرمانی دست یابیم و این افتخار را برای استان خود کسب کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته به علت عدم حمایت و نبود حامی مالی نتوانستیم در مسابقات لیگ یک سپک تاکرا کشور شرکت کنیم و سهمیه حضور در این مسابقات را از دست دادیم گفت: با تلاش بازیکنان و کادر فنی توانستیم به این مهم دست یابیم.

سرپرست تیم سپک تاکرای مازندران، مازندران را قطب سپک تاکرای کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه به علت عدم حمایت لازم سپک تاکرای مازندران دارای افت محسوسی است.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی ساری با انتقاد از عملکرد هیئت انجمن های ورزشی مازندران بیان داشت: از سوی رئیس هیئت انجمن های ورزشی مازندران در طول مدت یک سال جهت ساماندهی و انجام امور مهم هیات حتی یک جلسه با مسئولان کمیته و روسای شهرستان ها برگزار نشده است.

فرهادی، از مشخص نبودن اعضای هیئت رئیسه این هیئت و مسئولان برخی کمیته ها و روسای شهرستانها خبر داد و افزود: هیئت در بلاتکلیفی محض بسر می برد.

وی تاکید کرد: به دلیل مشغله و بی توجهی، رئیس هیئت انجمن های ورزشی مازندران و مدیریت در بندر امیر آباد فرصت حضور در دفتر هیئت را ندارد.

سرپرست تیم سپک تاکرای مازندران با بیان اینکه وضعیت در هیئت انجمن های ورزشی ناگوار است گفت: احساس می کنیم که مسئولان ورزش مازندران هیچ حساسیتی در قبال مسائل بوجود آمده ندارند و ورود نعیمی به این هیئت به راکد ماندن فعالیت های رشته های ورزشی منجر شده است.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی ساری افزود: رشته های ورزشی سپک تاکرا، راگبی، طناب کشی، فوتبالدستی مازندران دارای پتانسیل بالای می باشد که بدلیل عدم توجه شاهد هرز رفتن این پتانسیل ها هستیم.

وی با گلایه از عدم حمایت مالی رئیس هیئت انجمن های ورزشی مازندران در خصوص اعزام به مسابقات سپک تاکرای کشور عنوان کرد: قبل از اعزام قرار بر این بود که مبلغی به حساب واریز شود اما پس از اعزام و پایان مسابقات از پول خبری نبود.

وی افزود: اگر قرار بر این بود که به انتظار مبلغ رئیس هیئت بمانیم تا بحال تیم سپک تاکرای مازندران در ملایر به سر می برد.

فرهادی، از عدم استقبال رئیس و دیگر مسئولان هیئت در بازگشت تیم سپک تاکرا به مازندران اشاره کرد و گفت: نابسامانی و آشفتگی هیئت انجمن های ورزشی استان کلافه مان کرده است.

وی گفت: مسابقات سوپر لیگ سپک تاکرای کشور با حضور هشت تیم در سه ماهه آخر سال جاری برگزار خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان ورزشی استان، امکانات لازم جهت آماده سازی این تیم مهیا شود تا شاهد بروز ناامیدی در ورزشکاران این رشته در مازندران نباشیم.



