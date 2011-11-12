به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه با برگزاری 10 بازی در گروه‌های پنجگانه پیگیری شد که طی آن تیم‌های عراق، اردن، کره جنوبی، ازبکستان، ژاپن، لبنان، عمان، عربستان و قطر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و یک بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید که همان بازی بحرین - ایران بود.

با این نتایج صعود تیم‌های ملی فوتبال اردن، ژاپن و ازبکستان به مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا حتمی شد و در عین حال پنج تیم سنگاپور، امارات، تاجیکستان، کره شمالی و اندونزی عملا شانس راهیابی به این مرحله از رقابت‌ها را از دست دادند.

- نتایج دیدارهای هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* عراق یک - چین صفر

گل: یونس محمود (90)

* اردن 2 - سنگاپور صفر

گل‌ها: احمد ابراهیم (15) و عامر دیب (65)

گروه B:

* امارات صفر - کره‌جنوبی 2

گل‌ها: لی کئون هو (88) و پارک چو یانگ (90)

* کویت صفر - لبنان یک

گل: محمود العلی (57)

گروه C:

* ازبکستان یک - کره‌شمالی صفر

گل: تیمور کاپادزه (49)

* تاجیکستان صفر - ژاپن 4

گل‌ها: یاسویوکی کونو (36)، شینجی اوکازاکی (61 و 2+90) و ریویچی مائدا (82)

گروه D:

* عمان یک - استرالیا صفر

گل: عماد علی الحوسنی (17)

* عربستان 3 - تایلند صفر

گل‌ها: نایف هزازی (58)، احمد الفریدی (78) و محمد نور (89 - پنالتی)

گروه E:

* بحرین یک - ایران یک

گل‌ها: محمود میرزا العجمی (45) برای بحرین و مجتبی جباری (3+90) برای ایران

* قطر 4 - اندونزی صفر

گل‌ها: محمد رزاق (30)، خلفان ابراهیم خلفان (33 - پنالتی و 64) و سباستین سوریا (2+90)

جدول رده بندی گروه E:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- ایران 4 2 2 - 11 2 9+ 8 2- قطر 4 2 2 - 8 3 5+ 8 3- بحرین 4 1 2 1 3 7 4- 5 4- اندونزی 4 - - 4 2 12 10- 0

- برنامه دیدارهای هفته پنجم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه - 24/8/90

گروه A:

* سنگاپور - چین

* اردن - عراق

گروه B:

* لبنان - کره جنوبی

* کویت - امارات

گروه C:

* کره شمالی - ژاپن

* ازبکستان - تاجیکستان

گروه D:

* تایلند - استرالیا

* عربستان - عمان

گروه E:

* اندونزی - ایران

* قطر - بحرین