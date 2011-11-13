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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پایان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان و برگزاری دیدار تدارکانی بین تیم‌های ملی فوتسال ایران و روسیه از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و دوم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و سیزدهم نوامبر سال 2011 میلادی.

- هفتاد و نهمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان امروز در شهر پاریس فرانسه به پایان می‌رسد که در روز پایانی این رقابت‌‌ها بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در وزن 105+ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.

- تیم‌های ملی و امید فوتسال ایران امروز در دیدارهای دوستانه به مصاف حریفان روسی می‌روند که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان
* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

- نخستین تمرین تیم ملی پیشکسوتان از ساعت 18 امروز در زمین چمن ورزشگاه غدیر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1458577

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