تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و دوم آبانماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و سیزدهم نوامبر سال 2011 میلادی.
- هفتاد و نهمین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان امروز در شهر پاریس فرانسه به پایان میرسد که در روز پایانی این رقابتها بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در وزن 105+ کیلوگرم به مصاف حریفان خود میروند.
- تیمهای ملی و امید فوتسال ایران امروز در دیدارهای دوستانه به مصاف حریفان روسی میروند که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15، سالن پیروزی اصفهان
* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان
- نخستین تمرین تیم ملی پیشکسوتان از ساعت 18 امروز در زمین چمن ورزشگاه غدیر تهران برگزار میشود.
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