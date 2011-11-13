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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

با پیشتازی شیاطین سرخ؛

جزیره در انتظار بیست هزارمین گل/ آمار خواندنی گلزنی تیم‌های لیگ برتر

جزیره در انتظار بیست هزارمین گل/ آمار خواندنی گلزنی تیم‌های لیگ برتر

طی چند هفته آینده بیست هزارمین گل تاریخ لیگ برتر انگلیس به ثمر خواهد رسید، آنهم در شرایطی که در 19 فصل گذشته به علاوه این فصل در مجموع 19,849 گل به ثمر رسیده که میانگین آن 2.62 برای هر بازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز 151 گل دیگر تا رسیدن به این رکورد باقی مانده و دقیقا نمی توان گفت چه بازیکنی این گل را به ثمر می رساند اما با نگاهی به آمار می توان پیش بینی کرد بیست هزارمین گل احتمالا در هفته منتهی به کریسمس به ثمر می رسد. اگر میانگین 2.62 گل برای هر بازی در تاریخ لیگ برتر همچنان باقی بماند، تنها 58 گل باقی می ماند که در این صورت این اتفاق در یکی از هفت بازی که در روز 21 دسامبر برگزار می شود رخ می دهد.

و اگر هم میانگین جالب این فصل یعنی 3 گل در هر بازی را در نظر بگیریم تنها 50 بازی تا رسیدن به رکورد بیست هزارمین گل باقی می ماند که در آن صورت این گل در سه شنبه 20 دسامبر و در بهترین حالت در بازی‌های شنبه و یکشنبه 17و 18 دسامبر به ثمر می رسد.

10 هزارمین گل تاریخ لیگ برتر توسط "لس فردیناند"، بازیکن اسبق تاتنهام مقابل فولهام در 15 دسامبر سال 2001 به ثمر رسید و 15 هزارمین گل را هم "موریتس وولز"، بازیکن فولهام در بازی مقابل چلسی در 20 دسامبر 2006 به ثمر رساند. هر دو گل در هفته‌هایی مشابه در ماه دسامبر به ثمر رسیده‌اند.

من سیتی صدرنشین تعداد گل‌های این فصل
در سال 2011 رقابت‌ها در مجموع 880 گل در 229 بازی تا به حال به ثمر رسیده است که میانگین آن 2.94 گل در هر بازی است. این در حالی است که در فصل جدید رقابتها یعنی فصل 12-2011 میانگین تعداد گلهای به ثمر رسیده در هر بازی تقریبا سه گل است، در واقع 326 گل در 109 بازی. به نظر می رسد این فصل حتی رکورد تعداد گل‌های فصل قبل هم شکسته خواهد شد. فصل گذشته در 380 بازی برگزار شده هزار و 63 گل به ثمر رسید که میانگین آن 2.797 گل برای هر بازی بود.

معمول‌ترین نتیجه در 19 فصل اخیر یک برصفر بوده که در 18.6% بازی‌های لیگ برتر قبل از این فصل حاصل شده است. اما این نتیجه در فصل جاری چهارمین نتیجه معمول است و نتیجه پر گل 3 بریک با 15.6% در رده نخست معمول‌ترین نتایج این فصل قرار دارد. تنها دو تیم ساندرلند و وست بروم هستند که نه با نتیجه 3 بر یک باخته‌اند و نه با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسیده‌اند. باقی 18 تیم یا با این نتیجه شکست خورده‌اند یا با آن به پیروزی رسیده‌اند.

در جدول زیر تمام 19 هزار و 849 گلی که در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر انگلیس به ثمر رسیده را به تفکیک تیم‌های شرکت کننده می بینید. منچستریونایتد با هزار و 480 گلی که در 745 بازی به ثمر رساند و با میانگین 1.99 گل در هر بازی در صدر این جدول قرار دارد. آرسنال با میانگین 1.74 گل در هر بازی در جایگاه دوم ایستاده و چلسی، لیورپول و تاتنهام در رده‌های بعد قرار دارند. نیوکاسل هم که در رده ششم قرار دارد با 80 بازی کمتر نسبت به آستون ویلا تنها پنج گل از این تیم بیشتر به ثمر رسانده و یک پله بالاتر ایستاده است.

چه تیم هایی 19,849 گل تاریخ لیگ برتر را به ثمر رسانده اند
باشگاه تعداد گل در لیگ برتر تعداد بازی میانگین گل در هر بازی درصد از گل‌های لیگ برتر
منچستریونایتد 1480 745 1.99 7.46
آرسنال 1294 745 1.74 6.52
چلسی 1241 745 1.67 6.25
لیورپول 1203 745 1.61 6.06
تاتنهام 1027 744 1.38 5.17
نیوکاسل 957 665 1.44 4.82
آستون ویلا 952 745 1.28 4.80
اورتون 935 744 1.26 4.71
بلکبرن 892 669 1.33 4.49
وستهام 723 616 1.17 3.64
منچسترسیتی 717 555 1.29 3.61
لیدزیونایتد 641 468 1.37 3.23
میدلزبورو 621 536 1.16 3.13
ساوتهمپتون 598 506 1.18 3.01
بولتون 547 467 1.17 2.76
فولهام 446 391 1.14 2.25
شفیلدونزدی 409 316 1.29 2.06
ساندرلند 391 391 1.00 1.97
کاونتری سیتی 387 354 1.09 1.95
ویمبلدون 384 316 1.22 1.93
لسترسیتی 354 308 1.15 1.78
چارلتون 342 304 1.13 1.72
پورتسموث 292 266 1.10 1.47
بیرمنگام 273 266 1.03 1.38
دربی کانتی 271 266 1.02 1.37
ویگان 234 239 0.98 1.18
کوئینزپارک رنجرز 234 175 1.34 1.18
ناتینگهام فارست 229 198 1.16 1.15
نورویچ سیتی 221 175 1.26 1.11
ایپسوویچ تاون 219 202 1.08 1.10
وست برومویچ 197 201 0.98 0.99
کریستال پالاس 160 160 1.00 0.81
شفیلد یونایتد 128 122 1.05 0.64
ولورهمپتون 128 125 1.02 0.64
استوک سیتی 126 125 1.01 0.63
اولدهام 105 84 1.25 0.53
ریدینگ 93 76 1.22 0.47
هال سیتی 73 76 0.96 0.37
برادفورد 68 76 0.89 0.34
واتفورد 64 76 0.84 0.32
بلکپول 55 38 1.45 0.28
سویندون 47 42 1.12 0.24
برنلی 42 38 1.11 0.21
بارنزلی 37 38 0.97 0.19
سوانسی سیتی 12 11 1.09 0.06
مجموع 19,849 7575 2.62 100

 

کد مطلب 1458578

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