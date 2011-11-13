به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز 151 گل دیگر تا رسیدن به این رکورد باقی مانده و دقیقا نمی توان گفت چه بازیکنی این گل را به ثمر می رساند اما با نگاهی به آمار می توان پیش بینی کرد بیست هزارمین گل احتمالا در هفته منتهی به کریسمس به ثمر می رسد. اگر میانگین 2.62 گل برای هر بازی در تاریخ لیگ برتر همچنان باقی بماند، تنها 58 گل باقی می ماند که در این صورت این اتفاق در یکی از هفت بازی که در روز 21 دسامبر برگزار می شود رخ می دهد.

و اگر هم میانگین جالب این فصل یعنی 3 گل در هر بازی را در نظر بگیریم تنها 50 بازی تا رسیدن به رکورد بیست هزارمین گل باقی می ماند که در آن صورت این گل در سه شنبه 20 دسامبر و در بهترین حالت در بازی‌های شنبه و یکشنبه 17و 18 دسامبر به ثمر می رسد.

10 هزارمین گل تاریخ لیگ برتر توسط "لس فردیناند"، بازیکن اسبق تاتنهام مقابل فولهام در 15 دسامبر سال 2001 به ثمر رسید و 15 هزارمین گل را هم "موریتس وولز"، بازیکن فولهام در بازی مقابل چلسی در 20 دسامبر 2006 به ثمر رساند. هر دو گل در هفته‌هایی مشابه در ماه دسامبر به ثمر رسیده‌اند.

من سیتی صدرنشین تعداد گل‌های این فصل

در سال 2011 رقابت‌ها در مجموع 880 گل در 229 بازی تا به حال به ثمر رسیده است که میانگین آن 2.94 گل در هر بازی است. این در حالی است که در فصل جدید رقابتها یعنی فصل 12-2011 میانگین تعداد گلهای به ثمر رسیده در هر بازی تقریبا سه گل است، در واقع 326 گل در 109 بازی. به نظر می رسد این فصل حتی رکورد تعداد گل‌های فصل قبل هم شکسته خواهد شد. فصل گذشته در 380 بازی برگزار شده هزار و 63 گل به ثمر رسید که میانگین آن 2.797 گل برای هر بازی بود.

معمول‌ترین نتیجه در 19 فصل اخیر یک برصفر بوده که در 18.6% بازی‌های لیگ برتر قبل از این فصل حاصل شده است. اما این نتیجه در فصل جاری چهارمین نتیجه معمول است و نتیجه پر گل 3 بریک با 15.6% در رده نخست معمول‌ترین نتایج این فصل قرار دارد. تنها دو تیم ساندرلند و وست بروم هستند که نه با نتیجه 3 بر یک باخته‌اند و نه با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسیده‌اند. باقی 18 تیم یا با این نتیجه شکست خورده‌اند یا با آن به پیروزی رسیده‌اند.

در جدول زیر تمام 19 هزار و 849 گلی که در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر انگلیس به ثمر رسیده را به تفکیک تیم‌های شرکت کننده می بینید. منچستریونایتد با هزار و 480 گلی که در 745 بازی به ثمر رساند و با میانگین 1.99 گل در هر بازی در صدر این جدول قرار دارد. آرسنال با میانگین 1.74 گل در هر بازی در جایگاه دوم ایستاده و چلسی، لیورپول و تاتنهام در رده‌های بعد قرار دارند. نیوکاسل هم که در رده ششم قرار دارد با 80 بازی کمتر نسبت به آستون ویلا تنها پنج گل از این تیم بیشتر به ثمر رسانده و یک پله بالاتر ایستاده است.