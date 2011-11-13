منابع طبیعی با کمک قوه قضاییه عاملین آتش سوزیها را مجازات می کند

حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علت اصلی آتش سوزی در مراتع و جنگلهای کرمانشاه، کم دقتی و بعضاً بی توجهی مردم است.

وی با اشاره به اینکه این آتش سوزی ها در نتیجه روشن کردن آتش توسط گردشگران و برخی از گله داران می تواند باشد، تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه های مدونی که از سال‌های گذشته آغاز کرده ایم، بیشتر دهیاریهای کرمانشاه به وسایل اطفاء حریق مجهز شدند که این امر درصد زیادی از آتش سوزی ها را کاهش داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه آموزش روستائیان و عشایر در کاهش خسارت به منابع طبیعی بی تاثیر نیست، تاکید کرد: همه می دانیم که برای جبران خسارت در منابع و عرصه های طبیعی نیاز به زمان بلند مدتی داریم، لذا آموزش مردم برای حفاظت از منابع و مراتع می تواند در کاهش آمار خسارت به منابع های طبیعی استان موثر باشد.

سلیمانی گفت: در استان کرمانشاه نیز در طول یک دهه اخیر با توجه به وضعیت نزولات جوی، خسارات وارده از حریق های به وجود آمده در عرصه ها متغیر بوده است، یعنی در سالهای پر بارش که پوشش گیاهی متراکم داریم، آتش سوزی نیز در این عرصه ها محتمل است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه افزود: بر اساس آمارهای موجود در این اداره، طی چند سال گذشته بیشترین آتش سوزی ما از نظر کمیت متعلق به سال است که در این سال، تعداد 292 فقره آتش سوزی در سطح هفت هزار و 398 هکتار، از مراتع ما رخ داده است.

وی تاکید کرد: در سال گذشته نیز 263 فقره آتش سوزی در سطح چهار هزار و 70 هکتار از عرصه های طبیعی استان کرمانشاه رخ داده است.

سلیمانی با اشاره به برخورد قانونی با تخریب کنندگان عرصه های طبیعی در استان کرمانشاه، گفت: همه ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های استان، با همکاری دستگاه قضا، با تمام توان در شناسایی و مجازات عاملین وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی تلاش خواهند داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان گفت: در این باره، در سال گذشته 83 فقره پرونده مربوط به حریق در این اداره تشکیل شد، که در این زمینه 96 نفر به عنوان متهم به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مساحت مراتع استان کرمانشاه یک میلیون و 188 هزار و 400 هکتار است که باید گفت 48 درصد مساحت استان از مراتع و عرصه های طبیعی تشکیل شده است.

