حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: جلسه صبح کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور سردار باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه سردار باقرزاده گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در راستای بازپس گیری باغ قلهک به نمایندگان ارائه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: در این جلسه راهکارهایی که منجر به پس گرفتن باغ قلهک می شود مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته سبحانی نیا طبق گزارشی که سردار باقرزاده به مجلس داد مشخص است انگلیس هیچ سند و مدرکی مبنی بر مالکیت باغ قلهک ندارد و هر چه هست جعلی است. این ملک در زمان ناصرالدین شاه برای سکونت تابستانی سفیر انگلیس واگذار شده و در نامه ای اشاره شده که ملک متعلق به دولت ایران است بنابراین دولت انگلیس هیچ گونه سند واقعی در اختیار ندارد. مقرر شد این مسائل به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد و کمیسیون امنیت ملی نیز به طریقی موضوع را پیگیری کند.

سبحانی نیا در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسه کمیسیون امنیت ملی بحثی از انفجار روز گذشته ملارد شهریار صورت گرفت یا خیر، گفت: در این جلسه گزارشی از سوی مسئولان مربوطه نداشتیم و صرفا اعضای کمیسیون موضوع را مرور کردند. در این جلسه بحث خاصی در خصوص انفجار روز گذشته انجام نشد البته در روزهای آینده بررسی در این خصوص صورت خواهد گرفت.