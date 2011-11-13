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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۸

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- اعتراض در سوریه و حمله به سفارت عربستان در اعتراض به تعلیق این کشور در اتحادیه عرب.

- سیلویو برلوسکنی رسماً از سمت نخست وزیری ایتالیا کناره گیری کرد.

- 85 درصد از آمریکایی ها با هرگونه ماجراجویی کشورشان علیه ایران مخالفند.

- هزاران نفر در برلین و فرانکفورت در حمایت از جنبش تسخیر وال استریت به خیابان ها آمدند.

- رئیس جمهوری آمریکا در نشست همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(APEC) با همتایان چینی خود درباره ایران و کره شمالی گفتگو کرد.

- "دیمیتری مدودیف" رئیس جمهوری روسیه به طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا به عنوان موضوع مورد اختلاف دو کشور اشاره کرد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا رفع مشکل بحران بدهی‌های اروپا را مشروط به انجام اقدامات بیشتر از سوی رهبران کشورهای این قاره دانست.
 
- "میت رامنی" نامزد ریاست جمهوری آمریکا گفت: برای توقف برنامه هسته ای ایران هر اقدامی حتی اقدام نظامی را در نظر دارد.

- مقامهای بحرینی از بازداشت پنج نفر به اتهام توطئه برای حمله به وزارت کشور خبر دادند.
کد مطلب 1458585

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