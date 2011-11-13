حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه صبح امروز یکشنبه ابعاد مختلف اتفاقات سوریه را مورد بررسی قرار داد و قرار شد کمیسیون امنیت ملی در بیانیه ای حمایت خود را از سوریه اعلام کنند.

به گفته سحبانی نیا نمایندگان مجلس نیز قصد دارند در جلسه امروز مجلس با تنظیم بیانیه ای در حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری در دفاع از سوریه بیانیه ای صادر کنند.

به گزارش مهر نشست اتحادیه عرب دیروز شنبه با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره برگزار شد و در این نشست عضویت سوریه در اتحادیه عرب به تعلیق در آمد .

در دور جدید فشارهای اتحادیه عرب علیه سوریه که به دستور آمریکا و دیگر کشورهای غربی، توسط قطر و دیگر کشورهای همسو اعمال می شود، این نهاد همچنین از کشورهای عضو خواست سفرای خود را از دمشق فرا بخوانند.

اتحادیه عرب تهدید کرد تجمع مخالفان موسوم به شورای انتقالی سوریه را به رسمیت خواهد شناخت و از اعمال تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه دمشق خبر داد.