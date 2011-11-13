25 درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت گاز برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید شامگاه شنبه در مراسم بهره بهرداری از پروژه گاز رسانی به روستای خنگ شهرستان بیرجند در جمع مردم این روستا فلسفه وجودی مسئولان را خدمت به مردم دانست و افزود: امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران و در راس آن رهبر عزیز انقلاب که مسائل و مشکلات دنیای اسلام و جهان بشریت را با استدلالات محکم تشریح و تبیین می نمایند خود را خدمتگزار مردم می دانند که نشان دهنده جایگاه مردم در نظام اسلامی است.

وی مشارکت و حضور در صحنه مردم ایران در تمامی عرصه ها و صحنه ها را مورد ستایش قرار داد و گفت: برای مردمی که به فرموده امام راحل(ره) از مردم حجاز در عصر رسول الله برترند، اگر شبانه روز کار و خدمت صورت گیرد باز هم کم است.

وی ادامه داد: اگر مسئولان تمامی ساعات شبانه روز را به کار و خدمت اختصاص دهند باز هم مدیون خون شهدا و ایثارگرهای آنان هستند.

وی عنوان کرد: تبعیت درست و هوشیارانه مردم از رهبر معظم انقلاب و استدلالات روشن و حکیمانه ایشان از مسائل روز دنیا موجب بیداری اسلامی در دنیا شده است که شعاع آن به تمامی نقاط دنیا کشیده خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و دودستگی در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با هوشیاری مردم و رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری دشمن نتوانسته است به اهداف شوم خود دست یابد.

رشید بیداری اسلامی و جنبش وال استریت در دنیا را الگو برداری از انقلاب ایران برای مبارزه با فرعون های زمان دانست و گفت: تمام این مباحث منبعث از تفکر درستی است که ادامه تفکر غدیر و اصل مترقی ولایت فقیه است.

استاندار خراسان جنوبی به اقدامات انجام شده در بخش گاز رسانی به استان اشاره کرد و افزود: اقداماتی که در بخش گاز رسانی به استان به انجام رسیده قابل تقدیر است.

رشید با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 400 میلیارد تومان در بحث گاز رسانی به استان هزینه شده است، ادامه داد: در حال حاضر 90 درصد جمعیت شهری و 12 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

وی بیان داشت: تا پایان سال جاری 25 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

رشید اضافه کرد: تاکنون 12 شهر استان گاز رسانی شده و گاز رسانی به شش شهر دیگر در دست اقدام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 23 جایگاه سی ان جی در استان وجود دارد که 18 جایگاه گاز رسانی شده است و گاز رسانی به شش جایگاه دیگر در دست اقدام است.