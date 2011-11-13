کاردان به بازیگران نمایش "تیکل تاکل" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حضور رویا تیموریان، شبنم مقدمی، هومن سیدی، جواد عزتی، آزاده صمدی و علی عباسی‌زاده برای بازی در این نمایش قطعی شده بود که به تازگی داریوش کاردان نیز به جمع بازیگران پیوست.

نمایش "تیکل تاکل" نوشته ایوب خان‌دین به کارگردانی مسعود رایگان بهمن و اسفندماه سال جاری در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می‌رود.

این اثر یک ملودرام خانوادگی مفرح است و به گفته رایگان بیشتر درباره وضعیت کلی مهاجران بخصوص در کشور انگلیس است.

مسعود رایگان نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" را سال 89 در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.



